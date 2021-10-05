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Офіційно: Mercedes прощається з Daimler і вступає в нову еру

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Вівторок 05 жовтня 2021 08:46
Офіційно: Mercedes прощається з Daimler і вступає в нову еру Mercedes і Daimler (Фото: daimler.com)
Автор: Олександр Мороз

Автомобільний концерн Daimler AG, який є материнською компанією для Mercedes-Benz, офіційно отримав нове ім'я.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на прес-службу Daimler AG.

Акціонери компанії переважною більшістю (99,89%) проголосували за перейменування Daimler AG в Mercedes-Benz Group AG з 1 лютого 2022 року. У новий концерн увійдуть чотири бренди: Mercedes-Benz, Mercedes-AMG, Mercedes-Maybach і Mercedes-EQ. А ось вантажівкам і автобусам там місця не знайшлося.

Підрозділ комерційних вантажівок тепер називається Daimler Truck Holding AG й до кінця цього року стане повністю незалежною компанією, акції якої будуть торгуватися на Франкфуртській фондовій біржі. Поділ німецького автогіганта на дві окремі компанії дозволить збільшити додану вартість всіх брендів.

Офіційно: Mercedes прощається з Daimler і вступає в нову еру

Генеральний директор Daimler Ола Калленіус ще на початку цього року заявив, що "обидві компанії працюють в галузях, які стикаються з серйозними технологічними та структурними змінами... і найбільш ефективно зможуть працювати як незалежні структури, що володіють високою чистою ліквідністю і вільні від обмежень громіздкого конгломерату".

Це найзначніша трансформація в історії Daimler з моменту розпаду корпорації Daimler-Chrysler у 2007 році. З так званим "злиттям рівних" 1998 року проблеми почалися з самого початку, Chrysler після розпаду опинився на межі банкрутства й об'єднався спочатку з FIAT, а потім влився до складу нового автогіганта Stellantis.

Офіційно: Mercedes прощається з Daimler і вступає в нову еру

Mercedes-Benz EQS

Нагадаємо, ще минулого літа Mercedes оголосив, що до 2030 року має намір повністю перейти на випуск електромобілів. Починаючи з 2025 року, кожна нова платформа марки буде виключно електричною. Процес почався з нового Mercedes EQC, потім були представлені моделі EQS, AMG-EQS і EQE.

Daimler Truck теж готується до електрифікованого майбутнього. Очікується, що він буде виробляти тягачі, що працюють як на акумуляторних батареях, так і на водневих паливних елементах.

Чи продовжить Калленіус виконувати обов'язки генерального директора компанії з виробництва вантажних автомобілів, не повідомляється. Бути керівником відразу двох великих світових компаній може виявитися непосильною ношею.

Офіційно: Mercedes прощається з Daimler і вступає в нову еру

У нового концерну Mercedes-Benz Group AG попереду багато завдань на шляху електрифікації модельного ряду. Крім вітчизняних конкурентів в особі BMW і Volkswagen Group, які також активно електрифікують свої модельні ряди, є ще й компанія під назвою Tesla. Так що боротьба буде спекотною.

Нагадаємо, що на зміну застарілої моделі Mercedes G-класу серії 461 прийшло модернізоване сімейство 464. Цей утилітарний позашляховик доступний для замовлення тільки військовим і державним структурам.

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