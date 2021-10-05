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Дизайнеры MG создали необычный электромобиль-трансформер

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Вторник 05 октября 2021 16:14
Дизайнеры MG создали необычный электромобиль-трансформер Фото: концепт-кар RYZR (saicdesign.com)
Автор: Константин Широкун

Компания MG представила футуристический концепт-кар RYZR, который объединяет черты автомобиля и мотоцикла. Он разработан в лондонской дизайн-студии китайского концерна SAIC, которому сейчас принадлежит британская марка.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на дизайн-центр SAIC.

Концепт-кар RYZR создан для SAIC R – электрического подразделения холдинга SAIC. Он создан по случаю трехлетия лондонской студии SAIC Design.

Дизайнеры MG создали необычный электромобиль-трансформерRYZR объединяет автомобиль с мотоциклом. Концепция разработана как альтернатива переполненному общественному транспорту. По мнению создателей, RYZR сочетает в себе маневренность мотоцикла с устойчивостью, присущей автомобилю.

А чтобы запустить RYZR, нужно не вставить ключ в замок зажигания или воспользоваться бесключевым доступом, а надеть специальную куртку.

Дизайнеры MG создали необычный электромобиль-трансформер"RYZR – это удобный, маневренный и экологичный вид городского транспорта", – говорит Карл Готэм, директор по прогрессивному дизайну компании. – Он сочетает в себе эстетику ультрасовременной технической одежды и дополненную реальность с футуризмом".

Конечно, в ближайшие годы RYZR точно не появится на улицах европейских и китайских мегаполисов. Но такие разработки демонстрируют, куда движется технический прогресс и каких новинок стоит ждать в будущем.

Дизайнеры MG создали необычный электромобиль-трансформерНапомним, Honda показала первые фото последней бензиновой модели для Европы. Хот-хэтч получит модернизированный 2,0-литровый двигатель мощностью более 310 л.с.

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