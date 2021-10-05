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Honda показала перші фото останньої бензинової моделі для Європи

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Вівторок 05 жовтня 2021 09:18
Honda показала перші фото останньої бензинової моделі для Європи Фото: Honda Civic Type R (hondanews.com)
Автор: Константин Широкун

Honda опублікувала офіційний тизер майбутнього хот-хетча Civic Type R, новинка офіційно дебютує в наступному році. Новий Type R стане останньою моделлю Honda з ДВЗ без гібридного модуля, яка буде продаватися в Європі.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на прес-службу Honda.

Хетчбек отримав збільшену решітку радіатора і більший Центральний повітрозабірник. Передні і задні крила здаються ширшими, ніж у звичайного хетчбека Civic, а колеса великого діаметру взуті в низькопрофільну гуму Michelin. За ними заховані гальма Brembo з пофарбованими в червоний колір супортами.

Компанія Honda не розкрила ніякої інформації про технічні характеристики нового Civic Type R, але, згідно з останніми повідомленнями, хот-хетч буде оснащений модернізованою версією 2,0-літрового бензинового двигуна з турбонаддувом потужністю більше 310 к.с. і максимальним крутним моментом в 400 Нм.

Honda показала перші фото останньої бензинової моделі для ЄвропиЯпонський автовиробник також повідомив, що новий Type R буде запущений в серійне виробництво в середині 2022 року. До тих пір Honda планує регулярно проводити тестові заїзди на Нюрбургрингу, щоб встановити новий рекорд кола на Нордшляйфі для передньопривідних машин.

Civic Type R стане останньою моделлю компанії в Європі з ДВЗ без гібридного модуля. Надалі всі моделі Honda, що продаються на європейських ринках, будуть мати гібридний або електричний привід.

Ця стратегія справедлива і для України. Як ми повідомляли раніше, в наступному році на нашому ринку дебютує кросовер HR-V нового покоління. Силова установка буде складатися з бензинового двигуна 1.5 та електромотора.

Нагадаємо, що, згідно з дослідженням, більш ніж половина британських водіїв не довіряють автопілоту. Небагато людей дійсно переконані в ідеї покупки повністю автономного автомобіля.

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