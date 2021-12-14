Дефіцит перемагає: попит на культовий Toyota Land Cruiser 300 зростає, але випуск скорочується

Японський автовиробник не виконає річний план. Всьому виною гостра нестача напівпровідників. Цікаво, що план випуску нових авто вже коригували в меншу сторону.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Reuters.

Toyota змушена продовжити простій своїх виробничих майданчиків в Японії. За попередніми підрахунками, через це випуск за підсумками року додатково скоротиться на дев'ять тисяч менше автомобілів. Причина падіння виробництва банальна-компанії не вистачає напівпровідників.

Більшою мірою дефіцит вдарить по кроссоверам Lexus різних класів, а також по новому позашляховику Toyota Land Cruiser 300. Попит на останній зашкалює вже кілька місяців, а нові затримки поставок іще розтягнуть чергу очікування.

Поки що Toyota має намір 2021 році випустити не менше 9 мільйонів автомобілів. Раніше виробничий план компанії вже було скорочено на 300 тисяч примірників. Але й цю знижену планку буде непросто родолати. У компанії переконані, що все буде вирішуватися в останні дні грудня.

Тим часом, на деяких ринках черга за новим Toyota Land Cruiser 300 вишикувалася на три-чотири роки. Скорочення виробництва настільки очікуваної новинки може в підсумку відштовхнути покупців у бік моделей-конкурентів.

Раніше ми повідомляли, що Ілон Маск вирішив, що пікап Tesla Cybertruck буде випускатися без фарбування. Принаймні, на старті продажів.

Нагадаємо, що на аукціон виставлений 28-річний пікап Toyota Hilux з пробігом всього 150 км. Автомобіль в кольорі Forest Green Metallic був куплений новим у дилера Toyota в штаті Нью-Гемпшир.