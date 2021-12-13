ru ua
Пн, 13 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Як новий: на аукціон виставлений 28-річний пікап Toyota Hilux з пробігом всього 150 км

Новость на русском →
Понеділок 13 грудня 2021 09:07
Як новий: на аукціон виставлений 28-річний пікап Toyota Hilux з пробігом всього 150 км Toyota Hilux 1993 року випуску (Фото: mecum.com)
Автор: Олександр Мороз

28-річний пікап Toyota Hilux, що майже все своє існування простояв безвиїзно в гаражі, незабаром знайде нового власника. Автомобіль буде продано з аукціону в січні 2022 року.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на аукціонний дім Mecum.

Попри те, що японський пікап випущено в 1993 році, він зберігся в ідеальному стані, а його пробіг по одометру становить всього 94 милі (151 км).

Як новий: на аукціон виставлений 28-річний пікап Toyota Hilux з пробігом всього 150 км

Автомобіль в кольорі Forest Green Metallic був куплений новим у дилера Toyota в штаті Нью-Гемпшир, після чого з невідомих причин простояв у гаражі майже три десятиліття. За цей час прийшли в непридатність паливний насос, масляний і повітряний фільтри, паливний бак і шини Goodyear AT – їх довелося замінити. Всі інші деталі та вузли залишилися оригінальними.

Як новий: на аукціон виставлений 28-річний пікап Toyota Hilux з пробігом всього 150 км

Під капотом знаходиться 2,4-літровий бензиновий "атмосферник" на 114 кінських сил, що працює в парі з п'ятиступінчастою механічною коробкою передач. Пікап оснащений також системою повного приводу зі знижувальною передачею.

Як новий: на аукціон виставлений 28-річний пікап Toyota Hilux з пробігом всього 150 км

Що стосується салону, то його комплектація небагата: інтер'єр оброблений простою сірою тканиною і жорстким пластиком, немає навіть магнітоли та електросклопідйомників.

Як новий: на аукціон виставлений 28-річний пікап Toyota Hilux з пробігом всього 150 км

Toyota Hilux п'ятого покоління (відомий на ринку США під ім'ям Toyota Pickup) 1993 року випуску виставлений на аукціон Mecum, торги пройдуть з 6 по 16 січня 2022 року.

Як новий: на аукціон виставлений 28-річний пікап Toyota Hilux з пробігом всього 150 км

Нагадаємо, що в американському штаті Джорджія знаходиться незвичайне місце з 4 тисячами кинутих автомобілів. Але Old Car City - це не звалище, а своєрідний музей просто неба.

Читайте РБК-Україна в Google News
Toyota Motor Corp
Точки зору
Олег Назаренко
Від перекупів до комісійної торгівлі: як розвиватиметься в Україні ринок вживаних автомобілів
Олег Назаренко
генеральний директор Всеукраїнської Асоціації автомобільних імпортерів та дилерів
Марина Китіна
Електромобілів більше – зарядок менше: що відбувається в Україні із зарядною інфраструктурою
Марина Китіна
експерт транспортних інновацій
Євген Муджирі
Біль электромобілиста: що потрібно знати тим, хто розмірковує над придбанням електромобіля
Євген Муджирі
засновник електромобільного блогу Autogeek
Олег Омельницький
Як Україна за 30 років незалежності втратила власний автопром
Олег Омельницький
директор інформаційно-аналітичної групи AUTO-Consulting
Всі точки зору