Українським прикордонникам розширили права на огляд автомобілів та пасажирів. Що змінилося

Набрати чинності зміни до Закону України "Про Державну прикордонну службу". Документом розширено повноваження прикордонників та військовослужбовців при перевірці транспортних засобів.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на прес-центр Державної прикордонної служби.

Верховна рада внесла зміни до Закону України "Про Державну прикордонну службу України" про удосконалення порядку використання та застосування заходів примусу, бойової техніки та озброєння особовим складом Державної прикордонної служби України.

Прикордонники отримали право здійснювати на підставах та в порядку, встановлених законодавством, візуальний огляд осіб, речей, товарів (вантажів), транспортних засобів (поверхнева перевірка), а також особистий огляд затриманих осіб.

Також закон доповнено статтею ст.21-7 "підстави та порядок здійснення поверхневої перевірки".

Відповідно до внесених змін поверхнева перевірка здійснюється щодо осіб, речей, товарів (вантажів) та транспортних засобів, які перебувають у контрольованому прикордонному районі, у пункті пропуску (пункті контролю) через державний кордон України або контрольному пункті в'їзду-виїзду.

У яких випадках прикордонники проводитимуть поверхневу перевірку автомобіля

у разі порушення особою або спроби особи порушити прикордонний режим, режим у пунктах пропуску (пунктах контролю) через державний кордон України, режим у контрольних пунктах в'їзду-виїзду або нашкодити інтересам національної безпеки України; у разі перебування особи в межах прикордонної смуги без відповідного дозволу; у разі наявності підстав вважати, що в транспортному засобі перебуває правопорушник або особа, свобода якої обмежується незаконним способом; у разі наявності підстав вважати, що в особи або в транспортному засобі знаходиться річ, обіг якої заборонений або обмежений або становить загрозу життю і здоров'ю людини; якщо транспортний засіб або річ особи є знаряддям вчинення правопорушення та / або перебувають у місці, де могло бути вчинено правопорушення; в інших випадках, передбачених законодавством або рішенням суду.

Поверхнева перевірка речей або транспортного засобу здійснюється шляхом візуального огляду або візуального огляду вмісту особистих речей, салону, багажника, підкапотного простору транспортного засобу і вантажів (товарів та інших предметів), що переміщуються в такому транспортному засобі, без втручання в їх конструктивні особливості і без порушення цілісності упаковки.

Під час поверхневої перевірки військовослужбовці та працівники Державної прикордонної служби України мають право вимагати відкрити сумку, рюкзак, портфель, мішок або інший багаж, капот, кришку багажника або двері салону транспортного засобу, надати доступ до конструктивних елементів транспортного засобу, забезпечити відкриття причепа і вантажу (контейнера).

Відмова особи виконати законні вимоги прикордонника тягне ща собою адміністративну відповідальність, передбачену ст. 185-10 "Злісна непокора законному розпорядженню або вимозі військовослужбовця або працівника Державної прикордонної служби України або члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону" КУоАП.

При этом на особистий обшук прикордонники права не мають, але на їх вимогу особа, щодо якої проводиться перевірка, повинна сама показати вміст кишень.

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