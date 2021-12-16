Украинским пограничникам расширили права по досмотру автомобилей и пассажиров. Что изменилось

Вступили в силу изменения в Закон Украины "О государственной пограничной службе". Документом расширены полномочия пограничников и военнослужащих при проверке транспортных средств.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на пресс-центр Государственной пограничной службы.

Верховная рада внесла изменения в Закон Украины "О Государственной пограничной службе Украины" об усовершенствовании порядка использования и применения мер принуждения, боевой техники и вооружения личным составом Государственной пограничной службы Украины.

Пограничники получили право осуществлять на основаниях и в порядке, установленных законодательством, визуальный осмотр лиц, вещей, товаров (грузов), транспортных средств (поверхностная проверка), а также личный осмотр задержанных лиц. Кроме того, разрешен осмотр и, в случае необходимости, изъятие вещей, которые могут быть вещественными доказательствами или причинить вред жизни и здоровью человека.

Также закон дополнен статьей ст. 21-7 «Основания и порядок осуществления поверхностной проверки ".

В соответствии с внесенными изменениями поверхностная проверка осуществляется в отношении лиц, вещей, товаров (грузов) и транспортных средств, находящихся в контролируемом пограничном районе, в пункте пропуска (пункте контроля) через государственную границу Украины или контрольном пункте въезда-выезда.

В каких случаях пограничники будут проводить поверхностную проверку автомобиля

в случае нарушения лицом или попытки лица нарушить пограничный режим, режим в пунктах пропуска (пунктах контроля) через государственную границу Украины, режим в контрольных пунктах въезда-выезда или навредить интересам национальной безопасности Украины; в случае нахождения лица в пределах пограничной полосы без соответствующего разрешения; в случае наличия оснований считать, что в транспортном средстве находится правонарушитель или лицо, свобода которого ограничивается незаконным способом; в случае наличия оснований считать, что у лица или в транспортном средстве находится вещь, оборот которой запрещен или ограничен или представляет угрозу жизни и здоровью человека; если транспортное средство или вещь лица являются орудием совершения правонарушения и/или находятся в месте, где могло быть совершено правонарушение; в других случаях, предусмотренных законодательством или решением суда.

Поверхностная проверка вещей или транспортного средства осуществляется путем визуального осмотра или визуального осмотра содержимого личных вещей, салона, багажника, подкапотного пространства транспортного средства и грузов (товаров и других предметов), перемещаемых в таком транспортном средстве, без вмешательства в их конструктивные особенности и без нарушения целостности упаковки.

Во время поверхностной проверки военнослужащие и работники Государственной пограничной службы Украины вправе потребовать открыть сумку, рюкзак, портфель, мешок или другой багаж, капот, крышку багажника или двери салона транспортного средства, предоставить доступ к конструктивным элементам транспортного средства, обеспечить открытие прицепа и груза (контейнера).

Отказ лица выполнить законные требования пограничника влечет ща собой административную ответственность, предусмотренную ст. 185-10 "Злостное неповиновение законному распоряжению или требованию военнослужащего или работника Государственной пограничной службы Украины или члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы" КУоАП.

При этом на личный обыск пограничники права не имеют, но по их требованию лицо, в отношении которого проводится проверка, должно само показать содержимое карманов.

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