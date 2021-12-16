Украинским пограничникам расширили права по досмотру автомобилей и пассажиров. Что изменилось

Вступили в силу изменения в Закон Украины "О государственной пограничной службе". Документом расширены полномочия пограничников и военнослужащих при проверке транспортных средств.
Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на пресс-центр Государственной пограничной службы.
Верховная рада внесла изменения в Закон Украины "О Государственной пограничной службе Украины" об усовершенствовании порядка использования и применения мер принуждения, боевой техники и вооружения личным составом Государственной пограничной службы Украины.
Пограничники получили право осуществлять на основаниях и в порядке, установленных законодательством, визуальный осмотр лиц, вещей, товаров (грузов), транспортных средств (поверхностная проверка), а также личный осмотр задержанных лиц. Кроме того, разрешен осмотр и, в случае необходимости, изъятие вещей, которые могут быть вещественными доказательствами или причинить вред жизни и здоровью человека.
Также закон дополнен статьей ст. 21-7 «Основания и порядок осуществления поверхностной проверки ".
В соответствии с внесенными изменениями поверхностная проверка осуществляется в отношении лиц, вещей, товаров (грузов) и транспортных средств, находящихся в контролируемом пограничном районе, в пункте пропуска (пункте контроля) через государственную границу Украины или контрольном пункте въезда-выезда.
Поверхностная проверка вещей или транспортного средства осуществляется путем визуального осмотра или визуального осмотра содержимого личных вещей, салона, багажника, подкапотного пространства транспортного средства и грузов (товаров и других предметов), перемещаемых в таком транспортном средстве, без вмешательства в их конструктивные особенности и без нарушения целостности упаковки.
Во время поверхностной проверки военнослужащие и работники Государственной пограничной службы Украины вправе потребовать открыть сумку, рюкзак, портфель, мешок или другой багаж, капот, крышку багажника или двери салона транспортного средства, предоставить доступ к конструктивным элементам транспортного средства, обеспечить открытие прицепа и груза (контейнера).
Отказ лица выполнить законные требования пограничника влечет ща собой административную ответственность, предусмотренную ст. 185-10 "Злостное неповиновение законному распоряжению или требованию военнослужащего или работника Государственной пограничной службы Украины или члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы" КУоАП.
При этом на личный обыск пограничники права не имеют, но по их требованию лицо, в отношении которого проводится проверка, должно само показать содержимое карманов.
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