Буде скаржитися владі: Honda навчила автомобілі стежити за станом доріг

Нова система моніторингу дорожнього руху Honda визначить погану розмітку на дорозі та повідомить владу необхідність ремонту.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на прес-службу Honda.

Сучасні автомобілі оснащені безліччю датчиків і камер і Honda вирішила задіяти їх не тільки в системах допомоги водієві. У співпрацю з Міністерством транспорту штату Огайо дослідницький інститут Honda реалізує пілотну програму, мета якої - допомогти владі в більш ефективному та економічному утриманні доріг.

Для цього компанія Honda розробила нову "систему моніторингу стану дороги", яка використовує вбудовану камеру автомобіля для визначення стану розмітки смуг руху. Розмітці в хорошому стані присвоюється код зеленого кольору, злегка стертої-жовтого, а вимагає ремонту – червоний. Місця, де розмітка відсутня, будуть на карті просто сірими.

Вся інформація, а також координати GPS, зображення та відео надсилаються службам, що відповідають за утримання доріг. Ці дані дозволять оперативно виправляти проблеми.

Мабуть, це найефективніший варіант інспекції дорожнього господарства, оскільки система використовує технології, вже реалізовані в транспортних засобах, і обіцяє зробити дороги більш безпечними. Голова Департаменту транспорту штату Огайо Джек Марчбенкс підтвердив потенційну економію:"Звичайно, ми регулярно перевіряємо наші дороги, але це трудомісткий процес".

Дослідницький інститут Honda також вивчає можливість обміну цією інформацією між транспортними засобами, щоб Допоміжні системи водія адаптувалися до різних станів розмітки. У майбутньому планується розширити функціонал системи, щоб вона контролювала не тільки розмітку, але і стан дорожнього полотна.

Нагадаємо, що компанія Honda розробила інноваційну технологію безпеки. Вона використовує штучний інтелект.