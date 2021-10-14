Чорніше ночі: Hyundai Sonata отримала ексклюзивну версію Night Edition

Седан Hyundai Sonata N Line у виконанні Night Edition запропонований тиражем в 1000 примірників. Темним хромом оброблені навіть емблеми марки.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на прес-службу Hyundai.

Крім радикально чорного забарвлення кузова Phantom Black новинка відрізняється матово-чорними 19-дюймовими дисками, вуглепластиковим спойлером і червоними гальмівними супортами. Гальмівні диски, до речі, збільшені в порівнянні зі стандартними, а рульове управління стало більш гострим (2,44 обороту проти 2,6).

Салон, обшитий шкірою Nappa і замшею з мікрофібри Dinamica, хизується вставками з темного хрому і червоною прострочкою. В оснащення спецверсії увійшли високоякісна аудіосистема Bose з 12 динаміками, цифровий щиток приладів на 12,3 дюйма, панорамний люк, а також інформаційно-розважальний комплекс з тачскріном діагоналлю 10,25 дюйма і GPS-навігацією.

Оскільки лімітована серія орієнтована виключно на стиль, 2,5-літровий чотирициліндровий турбомотор розвиває все ті ж 290 к.с. і 422 Нм крутного моменту. Пару двигуну склав восьмидіапазонний "робот" з подвійним зчепленням, який передає тягу на передні колеса.

Всі 1000 екземплярів "нічної" версії будуть розпродані в Сполучених Штатах за ціною 34 750 доларів. Для довідки, звичайна Соната коштує там від $24 150, у виконанні N Line — від $33 450.

Нагадаємо, що Hyundai запропонувала вбудувати приладову панель прямо в рульове колесо. Це дозволить водієві безперешкодно бачити всю важливу інформацію.