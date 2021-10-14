Чернее ночи: Hyundai Sonata получила эксклюзивную версию Night Edition

Седан Hyundai Sonata N Line в исполнении Night Edition предложен тиражом в 1000 экземпляров. Темным хромом отделаны даже эмблемы марки.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на пресс-службу Hyundai.

Кроме радикально черного окраса кузова Phantom Black новинка отличается матово-черными 19-дюймовыми дисками, углепластиковым спойлером и красными тормозными суппортами. Тормозные диски, кстати, увеличены в сравнении со стандартными, а рулевое управление стало более острым (2,44 оборота против 2,6).

Салон, обшитый кожей Nappa и замшей из микрофибры Dinamica, щеголяет вставками из темного хрома и красной прострочкой. В оснащение спецверсии вошли высококачественная аудиосистема Bose с 12 динамиками, цифровой щиток приборов на 12,3 дюйма, панорамный люк, а также информационно-развлекательный комплекс с тачскрином диагональю 10,25 дюйма и GPS-навигацией.

Поскольку лимитированная серия ориентирована исключительно на стиль, 2,5-литровый четырехцилиндровый турбомотор развивает все те же 290 л.с. и 422 Нм крутящего момента. Пару двигателю составил восьмидиапазонный "робот" с двойным сцеплением, который передает тягу на передние колеса.

Все 1000 экземпляров "ночной" версии будут распроданы в Соединенных Штатах по цене 34 750 долларов. Для справки, обычная Соната стоит там от $24 150, в исполнении N Line — от $33 450.

Напомним, что Hyundai предложила встроить приборную панель прямо в рулевое колесо. Это позволит водителю беспрепятственно видеть всю важную информацию.