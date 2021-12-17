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Замість "битків" і "корейців": Uber готує універсальний електромобіль для таксі

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П'ятниця 17 грудня 2021 08:40
Замість "битків" і "корейців": Uber готує універсальний електромобіль для таксі Фото: Arrival Car (autocar.co.uk)
Автор: Константин Широкун

Британський стартап Arrival представив остаточний дизайн свого першого легкового електромобіля. Замовником первістка став сервіс таксі Uber.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Autocar.

Новинку назвали просто-Arrival Car. Дорожні випробування компактного електромобіля почнуться в наступному році. На розробку машини фахівці витратили трохи більше шести місяців. Новий електромобіль повинен допомогти компанії Uber повністю перейти на використання електромобілів в Лондоні до 2025 року. Виробництво першого серійного Arrival має стартувати в третьому кварталі 2023 року.

Замість &quot;битків&quot; і &quot;корейців&quot;: Uber готує універсальний електромобіль для таксі

В ході створення машини враховувалися думки водіїв Uber. Ба більше - надалі вони будуть впливати на модернізацію компактвена. При конструюванні Arrival Car на чільне місце ставилися відмінна оглядовість з робочого місця водія, комфорт водія і пасажирів, демократична вартість, а також довговічність з урахуванням істотних річних пробігів.

Замість &quot;битків&quot; і &quot;корейців&quot;: Uber готує універсальний електромобіль для таксі

І ціна новинки, і її навіть попередні технічні характеристики поки тримаються в секреті. Але точно відомо, що новий електромобіль буде дуже містким. Очікується, що запас простору для ніг задніх пасажирів буде вдвічі більше, ніж у середньостатистичного кросовера.

Замість &quot;битків&quot; і &quot;корейців&quot;: Uber готує універсальний електромобіль для таксі

Раніше ми повідомляли, що Toyota планує в січні випустити рекордну кількість автомобілів. Всього за один місяць концерн планує виробити рекордні 800 тисяч машин.

Нагадаємо, що Кен Блок і Audi для нової Джимхани створили незвичайний дрифт-мобіль на електротязі. Машину назвали Audi S1 E-tron Quattro Hoonitron.

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