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Копила чіпи цілий рік: Toyota планує у січні випустити рекордну кількість автомобілів

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Четвер 16 грудня 2021 13:52
Копила чіпи цілий рік: Toyota планує у січні випустити рекордну кількість автомобілів Лінія збірки машин на заводі Toyota (Фото: Getty Images)
Автор: Олександр Мороз

Всього за один місяць концерн Toyota Motor планує виробити рекордні 800 тисяч машин на своїх заводах по всьому світу. Незважаючи на дефіцит мікроелектроніки і комплектуючих.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на агентство Reuters.

Японський автогігант Toyota Motor має намір випустити в січні 2022 року 800 тисяч автомобілів — це стане рекордом для японської марки. Так, напевно, і не тільки для неї.

Копила чіпи цілий рік: Toyota планує у січні випустити рекордну кількість автомобілів

Японська компанія нарощує виробництво, прагнучи хоча б частково компенсувати втрати, викликані нестачею комплектуючих і порушенням логістичних ланцюжків через пандемію коронавірусу. За прогнозами, обсяг випуску складе близько 9 мільйонів машин на кінець фінансового року – 31 березня 2022-го. Для порівняння: компанія випустила 9,5 мільйонів автомобілів минулого року та 10,7 млн роком раніше.

Оптимістичні обіцянки дивним чином дисонують з ситуацією в грудні, коли Toyota через дефіцит запчастин була змушена призупинити складання автомобілів в Японії. Так, через скорочення обсягів випуску черга на новий Land Cruiser 300, яка і так вже досягає декількох років, розтягується ще більше.

Однак в Toyota очікують втратити в грудні всього 14 000 одиниць запланованого випуску автомобілів, а з початку наступного року відновити зростання.

Копила чіпи цілий рік: Toyota планує у січні випустити рекордну кількість автомобілів

Нагадаємо, що багато сучасних автомобілів забезпечені функцією дистанційного запуску двигуна з брелока. Toyota з недавніх пір зробила цю функцію в своїх машинах платною.

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