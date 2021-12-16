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Кен Блок та Audi для нової Джимхани створили незвичайний дріфт-мобіль на електротязі

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Четвер 16 грудня 2021 19:00
Кен Блок та Audi для нової Джимхани створили незвичайний дріфт-мобіль на електротязі Фото: Audi S1 E-tron Quattro Hoonitron (audi-mediacenter.com)
Автор: Константин Широкун

Кен Блок для підкорень нових висот джимхани буде використовувати спеціально створений електричний спорткар Audi S1 E-tron Quattro Hoonitron. Нових відео з машиною з'являться в найближчі місяці.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на прес-службу компанії.

Audi Sport підготувала унікальний електричний S1 E-tron Quattro Hoonitron для аса екстремальних видів спорту Кена Блока. Новинка з'явиться в наступному відео з джимханою. Створюючи зовнішній вигляд машини, німецькі дизайнери черпали натхнення з ралійного автомобіля групи B, який виграв змагання з підйому на пагорб Пайкс-Пік в 1987 році.

Кен Блок та Audi для нової Джимхани створили незвичайний дріфт-мобіль на електротязіГоночний електрокар базується на платформі фастбека RS E-tron GT. Шасі було ретельно перероблено під індивідуальні вимоги Кена блоку. Повнопривідна машина оснащена парою електродвигунів і шасі з вуглецевого волокна. За словами Блоку, його новий спортивний прототип здатний крутити "бублики" на швидкості в 150 км/год.

Кен Блок та Audi для нової Джимхани створили незвичайний дріфт-мобіль на електротязіАвтомобіль був створений в офісі Audi Sport в Неккарзульме, за дизайн машини відповідав дизайнер Audi Марч Лихте. Створення проекту зайняло всього чотири тижні. Повідомляється, що американський гонщик вперше випробував новий електромобіль в листопаді і буде використовувати його в новому шоу Elektrikhana, прем'єра якого запланована на 2022 рік.

Нагадаємо, що Mercedes-Benz анонсував найбільш обтічний автомобіль у своїй історії. Vision EQXX силуетом схожий на концепт Mercedes-Benz Concept IAA 2015 року.

Раніше ми повідомляли, як змінився ринок електромобілів в Україні за 2021 рік. Найдоступніший електрокар серед представлених в Україні офіційними імпортерами коштує без малого 35 тисяч доларів.

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