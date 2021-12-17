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Вместо "битков" и "корейцев": Uber готовит универсальный электромобиль для такси

Новина українською →
Пятница 17 декабря 2021 08:40
Вместо "битков" и "корейцев": Uber готовит универсальный электромобиль для такси Фото: Arrival Car (autocar.co.uk)
Автор: Константин Широкун

Британский стартап Arrival представил окончательный дизайн своего первого легкового электромобиля. Заказчиком первенца стал сервис такси Uber.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Autocar.

Новинку назвали просто – Arrival Car. Дорожные испытания компактного электромобиля начнутся в следующем году. На разработку машины специалисты потратили чуть больше шести месяцев. Новый электромобиль должен помочь компании Uber полностью перейти на использование электромобилей в Лондоне к 2025 году. Производство первого серийного Arrival должно стартовать в третьем квартале 2023 года.

Вместо &quot;битков&quot; и &quot;корейцев&quot;: Uber готовит универсальный электромобиль для такси

В ходе создания машины учитывались мнения водителей Uber. Более того - дальнейшем они будут влиять на модернизацию компактвєна. При конструировании Arrival Car во главу угла ставились отличная обзорность с рабочего места водителя, комфорт водителя и пассажиров, демократичная стоимость, а также долговечность с учетом существенных годовых пробегов.

Вместо &quot;битков&quot; и &quot;корейцев&quot;: Uber готовит универсальный электромобиль для такси

И цена новинки, и ее даже предварительные технические характеристики пока держатся в секрете. Но точно известно, что новый электромобиль будет очень вместительным. Ожидается, что запас пространства для ног задних пассажиров будет вдвое больше, чем у среднестатистического кроссовера.

Вместо &quot;битков&quot; и &quot;корейцев&quot;: Uber готовит универсальный электромобиль для такси

Ранее мы сообщали, что Toyota планирует в январе выпустить рекордное количество автомобилей. Всего за один месяц концерн планирует произвести рекордные 800 тысяч машин.

Напомним, что Кен Блок и Audi для новой Джимханы создали необычный дрифт-мобиль на электротяге. Машину назвали Audi S1 ​​E-tron Quattro Hoonitron.

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