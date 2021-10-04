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Бери, що є: Ford знижує ціни на автомобілі, які є в наявності на складах

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Понеділок 04 жовтня 2021 12:45
Бери, що є: Ford знижує ціни на автомобілі, які є в наявності на складах Фото: Ford Mustang Mach-e (media.ford.com)
Автор: Константин Широкун

Ford пропонує знижку в розмірі 2000 доларів клієнтам, які відмовляються від замовленої машини й замість цього купують наявний на складі автомобіль. На такий крок американський автовиробник пішов, щоб не розгубити клієнтів.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на CarsDirect.

Американські дилери Ford запевняють, що знижка на машини зі складу поширюється до 1 листопада 2021 року і тільки тим покупцям, які раніше вже замовили автомобіль Ford і змушені його чекати. У списку моделей, які не потрапляють під дисконтну програму, такі бестселери, як Ford Bronco, Maverick, F-150 Tremor, F-150 Lightning і електричний E-Transit.

На цей час неясно, чи спонукає ця угода покупців до зміни обраного автомобіля, модифікації та виконання. Але Ford варто похвалити за ще один знайдений спосіб утримати покупців від переходу до конкурентів у безпрецедентній ситуації дефіциту напівпровідників.

Звичайно, очікування від 4 до 6 місяців найпопулярніших моделей Ford засмучує багатьох покупців. Але нова акція навряд чи дозволить купити вже замовлену модель у більш простому виконанні. У більшості випадків дилери будуть пропонувати покупцям з передплаченими машинами зовсім інші моделі, які не користуються таким живим попитом, але зате є на складах

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