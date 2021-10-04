Бери, что есть: Ford снижает цены на автомобили, которые есть в наличии на складах

Ford предлагает скидку в размере 2000 долларов клиентам, которые отказываются от заказанной машины и вместо этого покупают имеющийся на складе автомобиль. На такой шаг американский автопроизводитель пошел, чтобы не растерять клиентов.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на CarsDirect.

Американские дилеры Ford уверяют, что скидка на машины со склада распространяется до 1 ноября 2021 года и только тем покупателям, которые ранее уже заказали автомобиль Ford и вынуждены его ждать. В списке моделей, которые не попадают под дисконтную программу, такие бестселлеры, как Ford Bronco, Maverick, F-150 Tremor, F-150 Lightning и электрический E-Transit.

На данный момент неясно, побудит ли эта сделка покупателей к смене выбранного автомобиля, модификации и исполнения. Но Ford стоит похвалить за еще один найденный способ удержать покупателей от перехода к конкурентам в беспрецедентной ситуации дефицита полупроводников.

Конечно, ожидание от 4 до 6 месяцев самых популярных моделей Ford расстраивает многих покупателей. Но новая акция вряд ли позволит купить уже заказанную модель в более простом исполнении. В большинстве случаев дилеры будут предлагать покупателям с предоплаченными машинами совершенно другие модели, которые не пользуются таким живым спросом, но зато есть на складах.

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