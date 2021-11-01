До 80% за 10 хвилин: Porsche готує нову бездротову зарядку для електромобіля Taycan

Інноваційний центр Volkswagen Group в Ноксвіллі, США працює над концепцією потужної бездротової зарядки електромобілів Porsche Taycan. Для якнайшвидшої реалізації проекту компанія залучила кілька міжнародних партнерів.
Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Autoblog.
Так, частина робіт покладена на лабораторію Ок-Рідж і Університет Теннессі. Разом ці три партнери намагаються створити супершвидку бездротову зарядку з максимальним використанням перероблених матеріалів.
За останні роки досліджень потужність зарядки збільшилася з 6,6 до 120 кВт. Однак автовиробником поставлена мета довести потужність до 300 кВт, яка дозволить Taycan заряджатися до 80 відсотків всього за 10 хвилин.
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