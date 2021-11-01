До 80% за 10 хвилин: Porsche готує нову бездротову зарядку для електромобіля Taycan

Інноваційний центр Volkswagen Group в Ноксвіллі, США працює над концепцією потужної бездротової зарядки електромобілів Porsche Taycan. Для якнайшвидшої реалізації проекту компанія залучила кілька міжнародних партнерів.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Autoblog.

Так, частина робіт покладена на лабораторію Ок-Рідж і Університет Теннессі. Разом ці три партнери намагаються створити супершвидку бездротову зарядку з максимальним використанням перероблених матеріалів.

Перші випробування багатообіцяючі, і прототип системи вже показав ефективність до 98 відсотків. Це означає, що майже вся енергія, що виходить з зарядного пристрою, надходить в електромобіль.

За останні роки досліджень потужність зарядки збільшилася з 6,6 до 120 кВт. Однак автовиробником поставлена мета довести потужність до 300 кВт, яка дозволить Taycan заряджатися до 80 відсотків всього за 10 хвилин.

Компанії також починають роботи в сфері розробки нових екологічних матеріалів. Серед них композитні Деталі кузова, матеріали на рослинній основі для інтер'єру, а також нові концепції переробки матеріалів, які історично вважалися такими, що не підлягають переробці, наприклад композитів, армованих волокном.

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