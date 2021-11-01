До 80% за 10 минут: Porsche готовит новую беспроводную зарядку для электромобиля Taycan

Инновационный центр Volkswagen Group в Ноксвилле, США работает над концепцией мощной беспроводной зарядки электромобилей Porsche Taycan. Для быстрейшей реализации проекта компания привлекла несколько международных партнеров.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Autoblog.

Так, часть работ возложена на лабораторию Ок-Ридж и Университет Теннесси. Вместе эти три партнера пытаются создать супербыструю беспроводную зарядку с максимальным использованием переработанных материалов.

Первые испытания многообещающи, и прототип системы уже показал эффективность до 98 процентов. Это означает, что почти вся энергия, выходящая из зарядного устройства, поступает в электромобиль.

За последние годы исследований мощность зарядки увеличилась с 6,6 до 120 кВт. Однако автопроизводителем поставлена цель довести мощность до 300 кВт, которая позволит Taycan заряжаться до 80 процентов всего за 10 минут.

Компании также начинают работы в сфере разработки новых экологичных материалов. Среди них композитные детали кузова, материалы на растительной основе для интерьера, а также новые концепции переработки материалов, которые исторически считались не подлежащими переработке, например композитов, армированных волокном.

Ранее мы писали, что в Киеве отметили День автомобилиста выставкой ретроавтомобилей. На набережной собралось более 50 классических машин.

Также сообщалось, что Tesla в следующем году получит дешевые аккумуляторы с большим запасом хода. Компания Panasonic официально представила новые аккумуляторные элементы стандарта 4680.