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24 млн доларів: у США на продаж виставлено найдорожчий номерний знак у світі

Автор: Константин Широкун

На кріптовалютной онлайн-майданчику OpenSea виставили на продаж номер штату Каліфорнія. Ціна лота вже перевищила 24 млн 600 тис.доларів. На номері присутні всього два символи-літери "ММ".

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на OpenSea.

У Каліфорнії на сьогодні зареєстровано понад 35 мільйонів номерних знаків. Найрідкіснішими та цінними вважаються номерні таблички з двома символами, в особливій пошані – символи повторювані. Якщо торги відбудуться, то номер "ММ" стане найдорожчим в автомобільній історії.

Зараз номер встановлена на суперкарі McLaren 765 LT, який стоїть мізерно мало в порівнянні з самою номерною табличкою. Ціна такого автомобіля – близько 360 тисяч доларів.

Щасливий покупець крім самої номерної таблички також отримає унікальний NFT-токен. ID-номер токена та індивідуальний QR-код нанесені за допомогою лазерного гравіювання на зворотну сторону металевої таблички. Продавець стверджує, що це перший в історії випадок, коли на продаж виставили фізичний номерний знак, пов'язаний з NFT.

Раніше стало відомо, коли в Україну приїдуть нові покоління кросоверів-бестселерів. Це нові покоління Nissan Qashqai, Kia Sportage і Mitsubishi Outlander.

Також повідомлялося, що Tesla припинила випробування нового автопілота. Пауза в тестуванні пов'язана з неполадок в го роботі.

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Автомобільний ринок