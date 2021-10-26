24 млн долларов: в США продают самый дорогой номерной знак в мире

На криптовалютной онлайн-площадке OpenSea выставили на продажу номер штата Калифорния. Цена лота уже превысила 24 млн 600 тыс. долларов. На номере присутствуют всего два символа – буквы "ММ".

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на OpenSea.

В Калифорнии на сегодняшний день зарегистрировано более 35 миллионов номерных знаков. Самыми редкими и ценными считаются номерные таблички с двумя символами, в особом почете – символы повторяющиеся. Если торги состоятся, то номер "ММ" станет самым дорогим в автомобильной истории.

Сейчас этот номер установлен на суперкаре McLaren 765 LT, который стоит ничтожно мало по сравнению с самой номерной табличкой. Цена такого автомобиля – около 360 тысяч долларов.

Счастливый покупатель кроме самой номерной таблички также получит уникальный NFT-токен. ID-номер токена и индивидуальный QR-код нанесены с помощью лазерной гравировки на обратную сторону металлической таблички. Продавец утверждает, что это первый в истории случай, когда на продажу выставили физический номерной знак, связанный с NFT.

Ранее стало известно, когда в Украину приедут новые поколения кроссоверов-бестселлеров. Это новые поколения Nissan Qashqai, Kia Sportage и Mitsubishi Outlander.

Также сообщалось, что Tesla прекратила испытания нового автопилота. Пауза в тестировании связана с неполадок в го работе.