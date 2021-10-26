Tesla припинила випробування нового автопілота

Компанія Tesla призупинила тести свіжої версії безпілотної системи Full Self-Driving (FSD) через неполадки в її роботі. Як відомо, до випробувань на дорогах громадського користування допущені звичайні водії.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на The Verge.

"Виявлені деякі проблеми з версією 10.3, тому тимчасово відкочуємося на 10.2", — написав у своєму Twitter глава Tesla Ілон Маск.

Seeing some issues with 10.3, so rolling back to 10.2 temporarily.



Please note, this is to be expected with beta software. It is impossible to test all hardware configs in all conditions with internal QA, hence public beta. — Elon Musk (@elonmusk) October 24, 2021

Версія автопілота 10.3 почала розгортатися в суботу 23 жовтня і включала в себе безліч змін, починаючи з введення профілів водіїв. Передбачається, що вона також краще виявляє стоп-сигнали, сигнали повороту і аварійні вогні інших транспортних засобів, зменшує число помилкових уповільнень і уважніше відстежує пішоходів.

Конкретних причин зупинки тестування Ілон Маск не вказав, пославшись на якісь технічні проблеми і заявивши, що компанія працює над цим.

Крім того, глава Tesla не втомлюється повторювати, що система Full Self-Driving не робить автомобіль повністю автономним і вимагає від водія постійного контролю і готовності перехопити управління на себе.

Нагадаємо, що Tesla заборонила публікувати у відкритому доступі інформацію про баги автопілота Full Self-Driving. У бета-тестуванні системи автономного управління тепер беруть участь не тільки співробітники компанії, але і звичайні власники електромобілів Tesla.