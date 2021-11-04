200 тисяч на рік: Rivian нарощує випуск електричних позашляховиків

Найперший товарний пікап Rivian R1T зійшов з конвеєра в нормалі, штат Іллінойс, 14 вересня. Автовиробник заявляє, що найближчим часом Виробництво машин досягне обсягу у 200 тисяя на рік.
Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Carscoops.
До кінця жовтня компанія виробила 180 пікапів і 156 з них вже вручила клієнтам. Виробництво Rivian R1T продовжує зростати, і до кінця року автовиробник планує побудувати близько 1200 R1T. крім того, в грудні почнеться виробництво позашляховиків R1S. цього року Rivian також почне виробництво свого електричного фургона Amazon.
Раніше ми писали, що у Китаї представлений електромобіль всього за 4700 доларів. Чотиримісний хетчбек оснащений 27-сильним електромотором.
Також повідомлялося, що Ford представив незвичайний набір для олдтаймерів. Незабаром Набори для переробки старих Фордів в електромобілі з'являться у вільному продажу.