200 тысяч в год: Rivian наращивает выпуск электрических внедорожников

Самый первый товарный пикап Rivian R1T сошел с конвейера в Нормале, штат Иллинойс, 14 сентября. Автопроизводитель заявляет, что в ближайшее время производство машин достигнет объема в 200 тысяч в год.
Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Carscoops.
К концу октября компания произвела 180 пикапов и 156 из них уже вручила клиентам. Производство Rivian R1T продолжает расти, и до конца года автопроизводитель планирует построить около 1200 R1T. Кроме того, в декабре начнется производство внедорожников R1S. В этом году Rivian также начнет производство своего электрического фургона Amazon.
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