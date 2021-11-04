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Мотор від електричного Mustang кожному: Ford представив незвичайний набір для олдтаймерів

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Четвер 04 листопада 2021 08:30
Мотор від електричного Mustang кожному: Ford представив незвичайний набір для олдтаймерів Фото: Ford F-100 Eluminator (media.ford.com)
Автор: Константин Широкун

Ford представив концептуальний електричний пікап F-100 Eluminator і оснастив його мотором від Mustang Mach-E. Незабаром набори для переробки старих Фордів в електромобілі з таким же електромотором з'являться у вільному продажу.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на прес-службу Ford.

Електричний прототип створений на базі пікапа F-100 1978 року й оснащений двомоторною трансмісією від Mustang Mach-E GT Performance Edition. Силова установка дає пікапу повний привід, а також сумарну потужність в 480 к.с. і 860 Нм максимального крутного моменту.

Мотор від електричного Mustang кожному: Ford представив незвичайний набір для олдтаймерівВідрізнити електричний Ford можна по спеціально створеним 19-дюймовим алюмінієвим колісним дискам, а також наявності в передньому крилі порту для зарядки. У салоні з'явилося сучасне рульове колесо, а також цифрова комбінація приладів та інформаційно-розважальна система від Mustang Mach-E.

Мотор від електричного Mustang кожному: Ford представив незвичайний набір для олдтаймерівЗаявлено, що набір Eluminator у складі двох електромоторів оцінений в 7800 доларів. Але електродвигуни можна купувати і по одному, кожен з них коштує 3900 доларів і видає 281 к.с. електродвигун доступний для замовлення і націлений на покупців, які хочуть перетворити свій класичний Ford в електрокар.

Мотор від електричного Mustang кожному: Ford представив незвичайний набір для олдтаймерівУ майбутньому Ford Performance планує пропонувати більш широкий асортимент компонентів Eluminator, включаючи акумуляторні батареї, контролери та тягові Інвертори, щоб істотно спростити своїм клієнтам процес трансформації старих "Фордів" в електромобілі.

Раніше ми писали, що представлений електричний купе-кросовер Volkswagen ID.5. Новинка базується на платформі MEB.

Також повідомлялося, що в Україні з'явилися легковики нової Азербайджанської марки Khazar. Седани випускаються на спільному підприємстві промислової АзерМаш і Iran Khodro.

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