Мотор від електричного Mustang кожному: Ford представив незвичайний набір для олдтаймерів

Ford представив концептуальний електричний пікап F-100 Eluminator і оснастив його мотором від Mustang Mach-E. Незабаром набори для переробки старих Фордів в електромобілі з таким же електромотором з'являться у вільному продажу.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на прес-службу Ford.

Електричний прототип створений на базі пікапа F-100 1978 року й оснащений двомоторною трансмісією від Mustang Mach-E GT Performance Edition. Силова установка дає пікапу повний привід, а також сумарну потужність в 480 к.с. і 860 Нм максимального крутного моменту.

Відрізнити електричний Ford можна по спеціально створеним 19-дюймовим алюмінієвим колісним дискам, а також наявності в передньому крилі порту для зарядки. У салоні з'явилося сучасне рульове колесо, а також цифрова комбінація приладів та інформаційно-розважальна система від Mustang Mach-E.

Заявлено, що набір Eluminator у складі двох електромоторів оцінений в 7800 доларів. Але електродвигуни можна купувати і по одному, кожен з них коштує 3900 доларів і видає 281 к.с. електродвигун доступний для замовлення і націлений на покупців, які хочуть перетворити свій класичний Ford в електрокар.

У майбутньому Ford Performance планує пропонувати більш широкий асортимент компонентів Eluminator, включаючи акумуляторні батареї, контролери та тягові Інвертори, щоб істотно спростити своїм клієнтам процес трансформації старих "Фордів" в електромобілі.

Раніше ми писали, що представлений електричний купе-кросовер Volkswagen ID.5. Новинка базується на платформі MEB.

Також повідомлялося, що в Україні з'явилися легковики нової Азербайджанської марки Khazar. Седани випускаються на спільному підприємстві промислової АзерМаш і Iran Khodro.