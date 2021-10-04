100 км за 3 хвилини: представлена найшвидша зарядна станція для електромобілів

Концерн АВВ представив найпотужнішу зарядну станцію для електромобілів під назвою Terra 360. Вона має заявлену потужність 360 кВт. Це на 10 кВт більше, ніж у станцій європейської мережі Ionity.

Шведсько-швейцарський концерн АВВ заявляє, що нова станція здатна зарядити будь-який акумулятор серійних електрокарів за 15 хвилин, а енергію, достатню для 100 км ходу, можна отримати за 2,5-3 хвилини.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на прес-службу АВВ.

Концерн АВВ є одним зі світових лідерів з випуску зарядних станцій. З 2010 про 2021 рік випущено понад 460 тисяч "зарядок", з яких 21 тисяча – швидкі станції постійного струму.

Нова станція також готова прийняти до чотирьох електромобілів і порівну між ними ділити свою максимальну вихідну потужність. Заявлено, що нові зарядні станції Terra 360 з'являться в Німеччині, Франції, Норвегії та Швеції вже до кінця поточного року.

А в наступному році ABB почне продажі Terra 360 в США, Латинській Америці та Азії. Компанія поки не повідомляє вартість свого нового продукту. Але можна припустити, що ціна однієї такої станції перевищує 300-400 тис.доларів.

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