Зарядиться на 100 км за 3 минуты: представлена самая быстрая в мире зарядная станция для электромобилей

Концерн АВВ представил самую мощную зарядную станцию для электромобилей под названием Terra 360. Она имеет заявленную мощность 360 кВт. Это на 10 кВт больше, чем у станций европейской сети Ionity.

Шведско-швейцарский концерн АВВ заявляет, что новая станция способна зарядить любой аккумулятор серийных электрокаров за 15 минут, а энергию, достаточную для 100 км хода, можно получить за 2,5-3 минуты.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на пресс-службу АВВ.

Концерн АВВ является одним из мировых лидеров по выпуску зарядных станций. С 2010 о 2021 год выпущено более 460 тысяч "зарядок", из которых 21 тысяча – быстрые станции постоянного тока.

Новая станция также готова принять до четырех электромобилей и поровну между ними делить свою максимальную выходную мощность. Заявлено, что новые зарядные станции Terra 360 появятся в Германии, Франции, Норвегии и Швеции уже до конца этого года.

А в следующем году ABB начнет продажи Terra 360 в США, Латинской Америке и Азии. Компания пока не сообщает стоимость своего нового продукта. Но можно предположить, что цена одной такой станции превышает 300-400 тыс. долларов.

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