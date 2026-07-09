Желтый свет не всегда означает "стоп": когда ПДД позволяют продолжить движение

Согласно пункту 8.7.3 ПДД, желтый сигнал запрещает движение и предупреждает о предстоящем изменении сигналов. Исключение составляют случаи, предусмотренные пунктом 8.11 правил.

Так, водитель может не останавливаться на желтом сигнале, если в момент его включения он не способен остановить автомобиль перед стоп-линией, дорожным знаком 5.62 или светофором без применения экстренного торможения.

Это правило прежде всего касается ситуаций, когда автомобиль уже близок к перекрестку, а резкое нажатие на тормоза может создать опасность для самого водителя, пассажиров или других участников движения.

В то же время, желтый сигнал не дает права набирать скорость, чтобы успеть проехать перекресток. Если у водителя была возможность безопасно остановиться, он должен это сделать.

Следовательно, решение о движении на желтый сигнал зависит не от желания проскочить, а от дорожной ситуации и возможности остановиться без экстренного торможения.