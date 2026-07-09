Жовте світло не завжди означає "стоп": коли ПДР дозволяють продовжити рух

Згідно з пунктом 8.7.3 ПДР, жовтий сигнал забороняє рух та попереджає про майбутню зміну сигналів. Винятком є випадки, передбачені пунктом 8.11 правил.

Так, водій може не зупинятися на жовтий сигнал, якщо в момент його ввімкнення він не здатен зупинити автомобіль перед стоп-лінією, дорожнім знаком 5.62 або світлофором без застосування екстреного гальмування.

Це правило насамперед стосується ситуацій, коли автомобіль уже близько до перехрестя, а різке натискання на гальма може створити небезпеку для самого водія, пасажирів або інших учасників руху.

Водночас жовтий сигнал не дає права набирати швидкість, аби встигнути проїхати перехрестя. Якщо водій мав можливість безпечно зупинитися, він повинен це зробити.

Отже, рішення про рух на жовтий сигнал залежить не від бажання "проскочити", а від дорожньої ситуації та можливості зупинитися без екстреного гальмування.