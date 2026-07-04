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Включили "аварийку" и стали "на минутку": спасет ли это водителя от штрафа

13:59 04.07.2026 Сб
2 мин
Где водители чаще ошибаются, считая, что "аварийка" все объяснит?
aimg Мария Науменко
Включили "аварийку" и стали "на минутку": спасет ли это водителя от штрафа Фото: водитель включает аварийную сигнализацию в автомобиле (Getty Images)
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Водители часто включают в себя "аварийку", чтобы остановиться там, где нельзя. Но правила имеют для этого четкий ответ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Правила дорожного движения.

Согласно пункту 9.9 ПДД, аварийная световая сигнализация должна включаться, в частности, в случае вынужденной остановки на дороге, ДТП, ослепления фарами, буксировки автомобиля или движения транспортного средства с технической неисправностью.

Однако сама по себе включенная "аварийка" не означает, что водитель может остановиться где угодно.

В пункте 1.10 ПДД указано, что вынужденной считается остановка из-за технической неисправности автомобиля, опасности, создаваемой грузом, состоянием водителя или пассажира, а также появлением препятствия на дороге.

То есть остановка возле магазина, аптеки, кафе, школы или подъезда, чтобы высадить пассажира или кого-то подождать, не вынуждена. Даже если водитель включил аварийную сигнализацию.

Почему "аварийка" не отменяет запрета остановки

Потому что аварийная сигнализация только предупреждает других участников движения об опасности или вынужденной остановке. Она не дает водителю права игнорировать запреты, установленные пунктом 15.9 ПДД.

Этот пункт запрещает остановку, в частности, на пешеходных переходах и ближе чем за 10 метров к ним, на перекрестках и ближе чем в 10 метрах от края перекрестной проезжей части.

Также нельзя останавливаться на остановках общественного транспорта, мостах, путепроводах, туннелях, трамвайных путях, железнодорожных переездах, полосах общественного транспорта и в местах, где авто перекрывает осмотр дорожных знаков или светофоров.

Поэтому, если водитель сознательно остановился в одном из таких мест, включенная "аварийка" не освобождает его от ответственности. Она только сигнализирует другим водителям, что автомобиль стоит.

Напомним, украинцы, пережившие российский плен или незаконное лишение свободы, смогут один раз в течение года после увольнения бесплатно восстановить водительское удостоверение и свидетельство о регистрации авто.

Также опекунам пропавших без вести при особых обстоятельствах разрешили восстанавливать документы на транспортные средства, зарегистрированные на их имя.

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