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Для зимы и путешествий: выбираем ТОП-5 недорогих кроссоверов с полным приводом

08:08 31.10.2026 Сб
5 мин
aimg Игорь Широкун
Для зимы и путешествий: выбираем ТОП-5 недорогих кроссоверов с полным приводом Фото: недорогих кроссоверов с приводом 4х4 не так уж много в украинских автосалонах (suzuki.fr)
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Появившись как упрощенная альтернатива внедорожникам, кроссоверы теперь большей частью превратились в высокие хэтчбеки без внедорожного потенциала. Но не все так плохо - вполне функциональный 4х4 еще можно найти в автосалонах.

Об обзоре пятерки новых недорогих кроссоверов с полным поводом читайте в материале РБК-Украина.

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Главное

  • Кроссоверы в большинстве своем уже не имеют полного повода
  • В украинских условиях 4х4 может быть востребованным почти каждый день - особенно зимой
  • Трансмиссия 4х4 поднимает цену кроссовера не менее чем на 1 - 2 тысячи долларов
  • Несмотря на усложнение и удорожание из-за полного привода, в нашей подборке есть доступные недорогие модели.

Для зимы и путешествий: выбираем ТОП-5 недорогих кроссоверов с полным приводомФото: большинство владельцев используют кроссовер для езды по городу и воскресных выездов на природу (globalsuzuki.com)

Кому действительно нужен кроссовер 4х4

Говоря о кроссоверах-внедорожниках (ведь также модели на границе нескольких других классов), не стоит воспринимать их как машины для бездорожья. Их следует четко отличать от реальных внедорожников, имеющих такие конструктивные отличия:

  • трансмиссию с механическим (а не через дисковые муфты) подключением второй ведущей оси - то есть через шестерни. Такая трансмиссия не ограничена во времени работы, потому что не боится перегрева и больших колебаний крутящего момента;
  • дорожный просвет (клиренс) свыше 20 см;
  • подвеску колес с большим запасом прочности;
  • мощный двигатель с гибкими характеристиками, приспособленный к длительным нагрузкам, в том числе и на низких оборотах.

Да, отдельные позиции из этого перечня встречаются и на кроссоверах, но не все сразу, а наиболее принципиальный первый пункт - никогда.

Для зимы и путешествий: выбираем ТОП-5 недорогих кроссоверов с полным приводомФото: Jeep Avenger 4xe (jeep.ua)

Jeep Avenger 4xe

Не случайно на первом месте в подборке полноприводных кроссоверов стоит Jeep - бренд, ставший когда-то основателем жанра легких доступных вездеходов. Конечно, до бескомпромиссных предков Willys`a и Wrangler`a ему далеко, но дорожный просвет 210 мм и глубина преодолеваемого брода 400 мм на фоне полного привода многое значат.

При том реализован режим 4х4 нетипично - электромотором (21 кВт, между прочим!) на задней оси - вместо кардана, раздатки и пары редукторов. Впереди тоже технологии XXI века: бензиновый двигатель в паре с гибридной установкой и автоматической коробкой передач.

Интересно, что машина хорошо приспособлена и для городских условий, в частности, двигается на электротяге до 50% городских маршрутов и имеет чисто электрический режим для комфортной парковки.

Цена от 1 384 100 грн

Для зимы и путешествий: выбираем ТОП-5 недорогих кроссоверов с полным приводомФото: Suzuki Vitara (globalsuzuki.com)

Suzuki Vitara

Эта модель кажется нам самой спортивной в подборке. Ее 1,4-литровый турбомотор (на сегодняшний день единственный вариант) делает машину резвой, охочей к ускорению на любых оборотах и с любой скорости. Причем это касается и версии с 6-ступенчатой АКП.

Между тем, эта Vitara в своем четвертом поколении выпускается уже двенадцатый год - за что она и нравится поклонникам классических решений. Таких как стрелочные циферблаты приборов, классический гидромеханический "автомат" и щедрый набор физических кнопок на топердо.

Относительно 4х4 - да, это уже не та рамная "Витара" - бескомпромиссный внедорожник, которой модель была в первых трех поколениях. Но и не те паркетники с номинальным AWD, каковыми являются большинство ее нынешних одноклассников.

На рыхлом грунте межосевую муфту Suzuki Vitara можно заблокировать принудительно, но и в "автомате" она мгновенно подключает задок, не давая машине зарыться. Редкость, что муфта выдерживает длительную езду по бездорожью, не перегреваясь. Также тест-пилотам нравится эффективная работа межколесных блокировок.

Цена от 1 107 900 грн

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Для зимы и путешествий: выбираем ТОП-5 недорогих кроссоверов с полным приводомФото: Subaru Crosstrek (subaru.kiev.ua)

Subaru Crosstrek

Еще одна машина, в которой много классики, но классики чисто "субаровской": горизонтальный оппозитный двигатель, причем тяговитый полнолитражный (2,0 л, 156 л.с.), постоянный симметричный полный привод, японская надежность.

Трансмиссия исключительно автоматическая, причем это фирменный вариатор, хорошо согласованный по настройкам с мотором и полным приводом.

Во внешности "Кросстрека" не то чтобы ориентир на Оff-road, но явный намек на прямой контакт с природой: черный пластик на всех нижних габаритах и большой клиренс (220 мм). Из минусов - простенькая отделка салона и не очень много пространства в нем.

Цена от 1 477 000 грн

Для зимы и путешествий: выбираем ТОП-5 недорогих кроссоверов с полным приводомФото: Renault Duster (renault.com)

Renault Duster

Нужно ли особо представлять "Дастера", который во всех поколениях занимал первые строчки в украинских рейтингах продаж, причем не только среди кроссоверов, но и среди всех легковушек? Одно слово, главный признак этой модели - ее максимальное соответствие отечественным условиям эксплуатации.

Речь идет и о высоком клиренсе (217 мм в версии 4×4), и о недорогом содержании, и о неприхотливости. А такой выносливой, энергоемкой и комфортной на разбитых дорогах подвески, похоже, больше нигде не найти.

В Украине Renault Duster предлагается с тремя моторами на выбор (1,5 дизель, 1,2 и 1,3 бензин), и это исключение для нашей подборки. Но к сожалению, с трансмиссией 4х4 агрегатируют только даунсайзинговый бензиновый турбодвигатель 1,2 л, дополненный гибридной установкой.

Цена от 1 08 1 300 грн

Для зимы и путешествий: выбираем ТОП-5 недорогих кроссоверов с полным приводомФото: Mazda CX-30 (mazda.ua)

Mazda CX-30

Рискнем заявить, что это самая богатая машина в данной группе. В том числе и в техническом плане.

Несмотря на то, что CX-30 не назовешь старой моделью, она спроектирована во многом по канонам старой школы: полнолитражный атмосферный двигатель 2,0 л, никаких гибридных надстроек, классическая гидромеханическая АКП, физические кнопки для основных функций.

Сам производитель заявляет CX-30 как городской кроссовер, и его полноприводная трансмиссия не претендует на большие успехи в борьбе с бездорожьем. Но на скользкой дороге и на заснеженной парковке помощь японского 4х4 будет решающей.

Цена от 1 429 900 грн

В заключение

Сужение ассортимента полноприводных кроссоверов красноречиво демонстрирует: реальной необходимости штурмовать грязиь и сугробы у большинства украинских граждан нет.

И в то же время немалое предложение версий 4х4 показывает, что даже не особо состоятельные автомобилисты готовы доплачивать за полный повод как гарантию универсальности и дополнительной безопасности своих машин.

Ранее в нашей публикации мы выясняли, какой автомобиль, новый или подержанный, на деле лучше для украинского владельца , и где в конце концов безопаснее и выгоднее покупать подержанное авто

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