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Для зими та подорожей: обираємо ТОП-5 недорогих кросоверів з повним приводом

08:08 31.10.2026 Сб
5 хв
aimg Ігор Широкун
Для зими та подорожей: обираємо ТОП-5 недорогих кросоверів з повним приводом Фото: недорогих кросоверів з приводом 4х4 не так вже і багато в українських автосалонах (suzuki.fr)
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З’явившись як спрощена альтернатива позашляховикам, кросовери тепер здебільшого перетворились на високі хетчбеки без жодного позашляхового потенціалу. Але не все так погано - цілком функціональний 4х4 ще можна знайти в автосалонах.

Про огляд п’ятірки нових недорогих кросоверів з повним приводом читайте в матеріалі РБК-Україна.

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Головне

  • Кроссовери у своїй більшості вже не мають повного приводу
  • В українських умовах 4х4 може бути затребуваним мало не щодня - особливо взимку
  • Трансмісія 4х4 піднімає ціну кросовера не менш як на 1 - 2 тисячі доларів
  • Попри ускладнення і удорожчання через повний привод, в нашій добірці є доступні недорогі моделі

Для зими та подорожей: обираємо ТОП-5 недорогих кросоверів з повним приводомФото: більшість власників використовують кросовер для їзди містом і недільних виїздів на природу (globalsuzuki.com)

Кому справді потрібен кросовер 4х4

Говорячи про кросовери-позашляховики (бо є також моделі на межі кількох інших класів), не варто сприймати їх як машини для бездоріжжя. Їх слід чітко відрізняти від реальних позашляховиків, які мають такі конструктивні відмінності:

  • трансмісію з механічним (а не через дискові муфти) підключенням другої ведучої осі - тобто через шестерні. Така трансмісія не обмежена у часі роботи, бо не боїться перегріву і великих коливань обертового моменту;
  • дорожній просвіт (кліренс) понад 20 см;
  • підвіску коліс з великим запасом міцності;
  • потужний двигун з гнучкими характеристиками, пристосований до тривалих навантажень, у тому числі і на низьких обертах.

Так, окремі позиції з цього переліку зустрічаються і на кросоверах, але не всі одразу, а найбільш принциповий перший пункт - ніколи.

Для зими та подорожей: обираємо ТОП-5 недорогих кросоверів з повним приводомФото: Jeep Avenger 4xe (jeep.ua)

Jeep Avenger 4xe

Невипадково на першому місці в добірці повноприводних кросоверів стоїть Jeep - бренд, який є фундатором жанру легких доступних всюдиходів. Звісно, до безкомпромісних предків Willys`a та Wrangler`a йому далеко, але дорожній просвіт 210 мм та глибина подолання броду 400 мм на фоні повного приводу багато що значать.

При тому реалізовано режим 4х4 нетипово - електромотором (21 кВт, між іншим!) на задній осі - замість кардана, роздатки і пари редукторів. Спереду теж технології ХХІ століття: бензиновий двигун у парі з гібридною установкою і автоматичною коробкою передач.

Цікаво, що машина добре пристосована і для міських умов, зокрема, рухається на електротязі до 50% міських маршрутів і має суто електричний режим для комфортного паркування.

Ціна від 1 384 100 грн

Для зими та подорожей: обираємо ТОП-5 недорогих кросоверів з повним приводомФото: Suzuki Vitara (globalsuzuki.com)

Suzuki Vitara

Ця модель здається нам найбільш спортивною в добірці. Її 1,4-літровий турбомотор (на сьогодні єдиний варіант) робить машину жвавою, охочою до прискорення на будь-який обертах і з будь-якої швидкості. При чому це стосується і версії з 6-ступінчастою АКП.

Між тим, ця Vitara у своєму четвертому поколінні випускається вже дванадцятий рік - за що вона і подобається шанувальникам класичних рішень. Як то стрілкові циферблати приладів, класичний гідромеханічний "автомат" та щедрий набір фізичних кнопок на топердо.

Щодо 4х4 - так, це вже не та рамна "Вітара" - безкомпромісний позашляховик, якою модель була в перших трьох поколіннях. Але і не ті паркетники з номінальним AWD, якими є більшість її теперішніх однокласників.

На м'якому грунті міжосьову муфту Suzuki Vitara можна заблокувати примусово, але і в "автоматі" вона миттєво підключає задок, не даючи машині заритись. Рідкість, що муфта витримує тривалу їзду бездоріжжям, не перегріваючись. Також тест-пілотам подобається ефективна робота міжколісних блокувань.

Ціна від 1 107 900 грн

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Для зими та подорожей: обираємо ТОП-5 недорогих кросоверів з повним приводомФото: Subaru Crosstrek (subaru.kiev.ua)

Subaru Crosstrek

Ще одна машина, в якій багато класики, але класики суто "субарівської": горизонтальний опозитний двигун, причому тяговитий повнолітражний (2,0 л, 156 к.с.), постійний симетричний повний привод, японська надійність.

Трансмісія виключно автоматична, причому це фірмовий варіатор, добре узгоджений за налаштуваннями з мотором і повним приводом.

У зовнішності "Крострека" не те щоб орієнтир на Оff-road, але явний натяк на прямий контакт з природою: чорний пластик на всіх нижніх габаритах і великий кліренс (220 мм). З мінусів - простеньке оздобення салону і не дуже багато простору в ньому.

Ціна від 1 477 000 грн

Для зими та подорожей: обираємо ТОП-5 недорогих кросоверів з повним приводомФото: Renault Duster (renault.com)

Renault Duster

Чи треба особливо представляти "Дастера", який в усіх поколіннях займав перші рядки в українських рейтингах продажів, причому не тільки серед кросоверів, а й серед всіх легковиків? Певно, головна ознака цієї моделі - її максимальна відповідність вітчизняним умовам експлуатації.

Йдеться і про високий кліренс (217 мм у версії 4×4), і про недороге утримання, і про невибагливість. А такої витривалої, енергоємної і комфортної на розбитих шляхах підвіски, здається, більше ніде не знайти.

В Україні Renault Duster пропонується з трьома моторами на вибір (1,5 дизель, 1,2 та 1,3 бензин), і це виняток для нашої добірки. Але на превеликий жаль, з трансмісією 4х4 агрегатують тільки даунсайзинговий бензиновий турбодвигунець 1,2 л, доповнений гібридною установкою.

Ціна від 1 081 300 грн

Для зими та подорожей: обираємо ТОП-5 недорогих кросоверів з повним приводомФото: Mazda CX-30 (mazda.ua)

Mazda CX-30

Ризикнемо заявити, що це найбільш багата машина у даній групі. У тому числі і в технічному плані.

Попри те, що CX-30 не назвеш старою моделлю, вона спроектована великою мірою за канонами старої школи: повнолітражний атмосферний двигун 2,0 л, жодних гібридних надбудов, класична гідромеханічна АКП, фізичні кнопки для основних функцій.

Сам виробник заявляє CX-30 як міський кросовер, і його повноприводна трансмісія не претендує на великі успіхи в боротьбі з бездоріжжям. Але на слизькій дорозі і на засніженій парковці допомога японського 4х4 буде вирішальною.

Ціна від 1 429 900 грн

На завершення

Звуження асортименту повноприводних кросоверів красномовно демонструє: реальної потреби штурмувати багнюку і замети в більшості українських громадян немає.

І в той же час чимала пропозиція версій 4х4 показує, що навіть не особливо заможні автомобілісти готові доплачувати за повний привод як за гарантію універсальності і додаткової безпеки своїх машин.

Раніше в нашій публікації ми з’ясовували, яке авто, нове чи вживане, на ділі краще для українського власника, і де зрештою безпечніше та вигідно купувати вживане авто

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