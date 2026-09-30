Авто новое, или подержанное: ежемесячные расходы и какое дешевле в Украине

Выбирать машину по цифрам на ценнике неправильно, хотя в жизни чаще всего бывает именно так. Между тем реальная стоимость автомобиля определяется иначе. Сколько денег нужно иметь ежемесячно, чтобы в ежедневном режиме пользоваться машиной – новой и подержанной?

О том, какая машина, новая или подержанная, более выгодна для семьи, читайте в материале РБК-Украина .

Главное

Автомобиль - особое изделие , оно требует постоянных и немалых затрат и после покупки

, оно требует постоянных и немалых затрат и после покупки Новое авто выбирают, чтобы экономить деньги при пользовании, а как оно на деле?

деньги при пользовании, а как оно на деле? Подержанное авто требует от владельца резервного фонда

резервного фонда Сравнение стоимости километра для нового и подержанного авто в Украине может удивить

Фото: далеко не каждый покупатель при выборе авто учитывает стоимость его содержания в будущем (gettyimages.com)

Сколько стоит удерживать авто

Что есть то есть - большинство из нас выбирает машину, руководствуясь в первую очередь эмоциями и настроением в момент покупки. Но прагматические европейцы (хотя и не все!) подходят к делу более вдумчиво - и опираются часто на такое понятие как полная стоимость владения.

Они даже используют в быту промышленный термин TCO (Total Cost of Ownership – совокупная стоимость владения). И говорят, что это помогает им делать максимально целесообразные покупки.

Попробуем и мы сосчитать полную стоимость владения автомобилем, взяв для сравнения новый и подержанный автомобиль. И в первой, и во второй категориях мы взяли самую популярную в Украине модель сегмента:

новый Renault Duster 1.3 TCe 150 EDC (1,3л бензин, АКП). В украинских автосалонах такой стоит почти 1 000 000 грн;

1.3 TCe 150 EDC (1,3л бензин, АКП). В украинских автосалонах такой стоит почти 1 000 000 грн; подержанный Volkswagen Golf VII 1.6 TDI, (1,6 л дизель, МКП, последних для этого поколения лет выпуска). Средняя цена самого молодого "седьмого" Golf 2019 г.в. - около 600 000 грн.

Для обоих автомобилей рассчитаем два сценария - с пробегом 10 000 и 20 000 км в год. Срок пользования определим в 5 лет, ведь именно такой период чаще всего пытаются соблюдать украинские пользователи, когда планируют свою автомобильную жизнь.

Амортизация - потеря стоимости при перепродаже

Показатель, о котором не все автомобилисты задумываются, но это одна из самых важных потерь в стоимости автомобиля.

И здесь всплывает одно из главных преимуществ б/у автомобиля: наибольшую часть амортизации платит первый владелец. А второй хозяин покупает автомобиль уже после болезненного падения его цены, то есть ему по этой статье расходов пользование машиной обходится дешевле.

Несложный анализ вторичного рынка показывает, что:

Renault Duster через пять лет потеряет порядка 40% первоначальной цены и будет стоить 600 000 грн., теряя 80 000 грн. в год;

VW Golf за пять лет потеряет еще до трети своей стоимости (на момент покупки), за него будут давать 400 000, и ежегодное удешевление – 40 000 грн.

Конечно, во многом названные цифры - не прогноз, а всего лишь модель расчета. Реальная цена через пять лет будет зависеть от курса гривны, состояния конкретного автомобиля, спроса на модель и ситуации на рынке.

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Расходы на горючее

За выбранный нами пятилетний срок счета на АЗС будут наиболее значимой статьей транспортных расходов для владельца. Для обеих машин берем паспортный комбинированный расход, но подержанному "Гольфу" добавим 10% аппетита на то, что его изношенные агрегаты работают не идеально.

Итак, Renault Duster – 6,5 л/100 км, Volkswagen Golf – 4,6 л/100 км. Для стоимости горючего берем средние цены на 17 сентября 2026 года: А-95 по 88,94 грн/л и дизель по 98,53 грн/л.

При пробеге 10 000 км в год:

Duster съест 650 л в год, которые будут стоить водителю 57 811 грн. В пятилетнем измерении это будет 289 055 грн.

Golf будет потреблять 460 л в год, то есть 45 324 грн ежегодно и 226 619 грн за всю пятилетку.

Таким образом, за пять лет Golf потратит на горючее примерно на 62 400 грн меньше.

При пробеге 20 000 км в год:

Расходы удваиваются. Владелец Duster'а потратит на заправку 578 110 грн за 5 лет, владелец Golf'а – 453 238 грн за 5 лет. Разница 124 872 грн в пользу Golf.

Итак, даже несмотря на то, что дизтопливо сейчас стоит существенно дороже бензина, Golf имеет заметно более низкие расходы на топливо благодаря значительно меньшему аппетиту. Если когда-то цены на два топлива вернутся к бывшему паритету, выгода дизельного авто станет гораздо больше.

Что касается расходов на топливо, то есть еще один интересный нюанс, о котором напоминает автоэксперт Роман Матвеев, руководитель проекта Motor Gas:

"При выборе машины по типу топлива будущий владелец должен учитывать возможность перевести бензиновый автомобиль на газовое топливо. Если на бензиновую машину поставить ГБО, можно будет экономить до 40% на топливе" .

При нынешней цене переоборудования около 30 тыс. грн. в долгосрочной перспективе это даст ощутимую экономию на топливе."

Фото: неожиданные и недешевые ремонты – главный минус при владении подержанным авто (freepic.com)

Техническое обслуживание и ремонт

Эта статья расходов, казалось бы, должна обещать преимущество новой машине, которая не требует иных затрат кроме как на плановое техобслуживание.

Для Duster берем официальный сервис Renault: средняя цена ТО-1 - 8 000 грн, ТО-2 - 11 000 грн. При ежегодном пробеге 10 тыс. км за пять лет будем иметь три ТО-1 и два ТО-2, вместе 46 000 грн. В формате ежегодных 20 тыс. км выходит по пять раз каждого типа техобслуживания, значит, суммарно 95 000 грн.

Для Volkswagen Golf опираемся на сервис на авторитетной сетевой СТО, которая условно на 30% дешевле официального Volkswagen. Если взять в среднем для ТО-1 скромные 6 000 грн и для ТО-2 - 8 000 грн, при 10 тыс. км/год за пятилетку владелец оставит в мастерской 34 000 грн, а при модели с 20 тыс. км/год - 70 000 грн.

Но! Подержанный Golf, каким бы совершенным он ни был, при нескольких сотнях тысяч километров пробега за кормой обязательно будет ломаться хотя бы раз в год. К таким расходам потенциально могут относиться:

ремонт подвески с заменой амортизаторов;

ремонт тормозов;

замена аккумулятора;

ремонт турбины;

замена или очистка фильтра DPF;

хлопоты с форсунками;

новое сцепление/двухмассовый маховик;

прочие возрастные ремонты.

Нет, мы не утверждаем, что в шестилетней машине все это сломается за пять лет. Но часть этого - точно. Поэтому следует заложить в смету содержания Golf некий ремонтный резерв порядка 20 000 грн в год. При выбранных нами двух моделях пробега это будет соответственно 100 000 или 200 000 грн за пять лет.

Страховка

Обязательное страхование гражданской ответственности будет стоить порядка 2 000 грн. в год для каждого автомобиля (берем формат законопослушного жителя областного центра с умеренным стилем управления). За пять лет это будет 10 000 грн, причем не зависимо от пробега.

Шины

На пять лет среднестатистическому владельцу будет достаточно (да, "вплотную", но должно хватить) одного летнего и одного зимнего комплекта шин. Поэтому к расходам следует добавить четыре фрикционных зимних колеса.

Для кроссовера Duster, конечно, они будут дороже, выбрав модель уважаемого бренда, получим чек в пределах 20000 грн за комплект. Владелец Golf полностью уложится в 16 000 грн.

Эта одноразовая покупка в рамках нашей пятилетней модели потребует регулярного дополнения - платы за сезонное переобувание. За пять лет будет 10 смен резины.

Для легкового Golf в среднем это стоит 1200 грн., то есть 12 000 грн за 5 лет. Поскольку Duster часто позиционируется сервисменами как "джип" и "внедорожник", то он обходится в переобувании дороже - в среднем 2000 грн за четыре колеса, значит, 20 000 грн за 5 лет.

Парковка

Место для "жительства" автомобиля тоже требует средств. Если это свой гараж, время от времени это будут членские взносы в кооператив плюс суммы на обновление крыши и покраску ворот.

Если парковка у многоэтажки – то будет арендная плата, и даже когда стоянка бесплатная, раз в несколько лет придется платить за новые колпаки вместо украденных или за ремонт царапины на дверях.

Словом, берем может и завышенное, но одинаковое условие для обоих автомобилей - 1000 грн в месяц, или 60 000 грн за пять лет.

Так какая машина выгоднее – новая или подержанная?

Автоэксперт Роман Матвеев раскрывает еще один аспект дилеммы "машина новая или б/у":

Новый автомобиль стоит покупать человеку, который далек от техники и не хочет или не желает вникать в тонкости выбора и подбора б/у автомобиля. И за это такой потребитель должен быть готов заплатить более высокой ценой. Помимо прочего - и большой ценой владения.

Подержанную машину можно рассмотреть тем , кто хочет сэкономить. Но он должен хорошо разбираться в авто - или иметь таких друзей или знакомых, которые смогут помочь в выборе б/у авто. Потому что найти достойный экземпляр не очень просто", – заканчивает разговор автоэксперт.

А если принимать во внимание чистую математику и свести полученные выше цифры в таблицу, получается такая финансовая картина.



Да, подержанный семейный Golf от престижного бренда Volkswagen получается дешевле в содержании, чем новый кроссовер Duster от более народного Renault. Но есть важное замечание.

Владелец нового автомобиля значительно лучше понимает, сколько он потратит в следующем месяце. А владелец подержанного дизеля может вдруг получить на СТО счет, равный нескольким месяцам его эксплуатационного бюджета.

Следовательно, разница в цене содержания - это доплата владельца нового авто за покой и уверенность в своем транспорте.