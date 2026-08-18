В Украине заработают 50 новых камер автофиксации: где водителям нужно быть внимательнее

В Украине расширяют сеть автоматической фиксации нарушений ПДД. С 20 августа 2026 г. на дорогах заработают 50 новых комплексов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение начальника Департамента патрульной полиции Алексея Белошицкого в Telegram.

Одновременно один из комплексов в Мукачево - на ул. Ивана Франко, 74 – отключили от системы автоматической фиксации.

Новые камеры установили как в городах, так и на автомобильных дорогах в разных областях. Больше новых точек появится в Ровенской, Киевской, Львовской и Закарпатье.

Ранее РБК-Украина разбиралось, можно ли выезжать на перекресток, если впереди образовалась пробка, и почему даже зеленый сигнал светофора не всегда позволяет продолжить движение.

Также мы объясняли, достаточно ли просто притормозить перед знаком STOP и в каких случаях водитель обязан полностью остановиться.