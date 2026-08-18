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В Украине заработают 50 новых камер автофиксации: где водителям нужно быть внимательнее

21:20 18.08.2026 Вт
3 мин
Камеры начнут работать уже с 20 августа
aimg Мария Науменко
В Украине заработают 50 новых камер автофиксации: где водителям нужно быть внимательнее Фото: камера автоматической фиксации нарушений ПДД (Getty Images)
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В Украине расширяют сеть автоматической фиксации нарушений ПДД. С 20 августа 2026 г. на дорогах заработают 50 новых комплексов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение начальника Департамента патрульной полиции Алексея Белошицкого в Telegram.

После запуска общее количество комплексов автофиксации в Украине составит 426.

Новые камеры установили как в городах, так и на автомобильных дорогах в разных областях. Больше новых точек появится в Ровенской, Киевской, Львовской и Закарпатье.

Где установили новые комплексы

Ровно:

  • ул. Млиновская, 26 – в направлении ул. Князя Владимира;
  • ул. Киевская, 6 – в направлении ул. Клима Савура;
  • ул. Соборная, 364 – в направлении ул. Коцюбинского;
  • ул. Защитников Мариуполя, 5 – в направлении ул. Киевской;
  • ул. Романа Шухевича, 2 – в направлении ул. Богоявленской;
  • ул. Кулика и Гудачека, 10 – в направлении ул. Млиновской;
  • перекресток ул. Соборной, Вячеслава Чорновила и Мицкевича – в направлении ул. Шопена.

Житомир:

  • ул. Покровская, 21;
  • ул. Покровская, 148;
  • ул. Покровская, 187;
  • перекресток просп. Независимость и ул. Атаманов Соколовских;
  • ул. Чудновская, 103.

Смело:

  • перекресток ул. Независимость и ул. Олеся Гончара;
  • перекресток ул. Героев Холодноярцев и пер. Алексея Цыбко.

Черновцы:

  • ул. Сечевых Стрельцов, 6;
  • ул. Хотинская, 3.

Николаев:

  • перекресток ул. Марка Кропивницкого и ул. Инженерный.

Стрый:

  • перекресток ул. Шевченко и ул. Олесницкого.

Киевская область:

  • 80 км+444 автодороги Н-01 – в направлении с. Леоновка;
  • 79 км+010 автодороги Н-01 – в направлении с. Леоновка;
  • 27 км+784 автодороги Р-69 – в направлении Киевской ГЭС;
  • 2 км+817 автодороги Н-07 – в направлении с. Гоголев;
  • 0 км+459 автодороги М-01-01 – в направлении Броваров;
  • 21 км+843 автодороги М-07 – в направлении Киева.

Ровенская область:

  • 322+490 автодороги М-06 – в направлении с. Колоденко;
  • 299+873 автодороги М-06 – в направлении Киева;
  • 299+894 автодороги М-06 – в направлении Ровно;
  • 349+001 автодороги М-06 – в направлении Ровно;
  • 346+900 автодороги М-06 – в направлении Ровно.

Днепропетровская область:

  • 985 км+548 автодороги М-30 – в направлении Днепра;
  • 423 км+663 автодороги Н-08 – в направлении Днепра.

Кировоградская область:

  • 784 км+099 автодороги М-30 – в направлении Александрии;
  • 619 км+385 автодороги М-30 – в направлении с. Кринички.

Львовская область:

  • 50 км+620 автодороги М-11 – в направлении с. Шегини;
  • 110 км+049 автодороги М-09 – в направлении Львова;
  • 23 км+475 автодороги М-10 – в направлении с. Новояворовск.

Волынская область:

  • 72 км+938 автодороги Р-15 – в направлении Владимира;
  • 155 км+608 автодороги М-19 – в направлении с. Подгайцы;
  • 154 км+741 автодороги М-19 – в направлении с. Прилуцкое.

Закарпатская область:

  • 229 км+122 автодороги Н-13 – в направлении Ужгорода;
  • 15 км+826 автодороги Н-09 – в направлении с. Лалово;
  • 805 км+120 автодороги М-06 – в направлении Ужгорода;
  • 805 км+120 автодороги М-06 – в направлении Мукачево.

Винницкая область:

  • 336 км+814 автодороги М-30 – в направлении с. Вербка;
  • 336 км+906 автодороги М-30 – в направлении с. Общественное.

Другие области

Житомирская область:

  • 2 км+283 автодороги М-21-01 – в направлении Житомира.

Тернопольская область:

  • 250 км+096 автодороги М-19 – в направлении с. Большие Млиновцы.

Ивано-Франковская область:

  • 4 км+482 автодороги Н-18 – в направлении Ивано-Франковска.

Черкасская область:

  • 192 км+446 автодороги Н-16 – в направлении с. Легедзино;
  • 530 км+055 автодороги М-30 – в направлении с. Малая Севастяновка.

Одновременно один из комплексов в Мукачево - на ул. Ивана Франко, 74 – отключили от системы автоматической фиксации.

"Призываем водителей неукоснительно соблюдать правила дорожного движения и скоростного режима. Безопасная скорость - это сохраненные жизни", - подытожил

Ранее РБК-Украина разбиралось, можно ли выезжать на перекресток, если впереди образовалась пробка, и почему даже зеленый сигнал светофора не всегда позволяет продолжить движение.

Также мы объясняли, достаточно ли просто притормозить перед знаком STOP и в каких случаях водитель обязан полностью остановиться.

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