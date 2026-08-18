В Украине заработают 50 новых камер автофиксации: где водителям нужно быть внимательнее
В Украине расширяют сеть автоматической фиксации нарушений ПДД. С 20 августа 2026 г. на дорогах заработают 50 новых комплексов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение начальника Департамента патрульной полиции Алексея Белошицкого в Telegram.
После запуска общее количество комплексов автофиксации в Украине составит 426.
Новые камеры установили как в городах, так и на автомобильных дорогах в разных областях. Больше новых точек появится в Ровенской, Киевской, Львовской и Закарпатье.
Где установили новые комплексы
Ровно:
- ул. Млиновская, 26 – в направлении ул. Князя Владимира;
- ул. Киевская, 6 – в направлении ул. Клима Савура;
- ул. Соборная, 364 – в направлении ул. Коцюбинского;
- ул. Защитников Мариуполя, 5 – в направлении ул. Киевской;
- ул. Романа Шухевича, 2 – в направлении ул. Богоявленской;
- ул. Кулика и Гудачека, 10 – в направлении ул. Млиновской;
- перекресток ул. Соборной, Вячеслава Чорновила и Мицкевича – в направлении ул. Шопена.
Житомир:
- ул. Покровская, 21;
- ул. Покровская, 148;
- ул. Покровская, 187;
- перекресток просп. Независимость и ул. Атаманов Соколовских;
- ул. Чудновская, 103.
Смело:
- перекресток ул. Независимость и ул. Олеся Гончара;
- перекресток ул. Героев Холодноярцев и пер. Алексея Цыбко.
Черновцы:
- ул. Сечевых Стрельцов, 6;
- ул. Хотинская, 3.
Николаев:
- перекресток ул. Марка Кропивницкого и ул. Инженерный.
Стрый:
- перекресток ул. Шевченко и ул. Олесницкого.
Киевская область:
- 80 км+444 автодороги Н-01 – в направлении с. Леоновка;
- 79 км+010 автодороги Н-01 – в направлении с. Леоновка;
- 27 км+784 автодороги Р-69 – в направлении Киевской ГЭС;
- 2 км+817 автодороги Н-07 – в направлении с. Гоголев;
- 0 км+459 автодороги М-01-01 – в направлении Броваров;
- 21 км+843 автодороги М-07 – в направлении Киева.
Ровенская область:
- 322+490 автодороги М-06 – в направлении с. Колоденко;
- 299+873 автодороги М-06 – в направлении Киева;
- 299+894 автодороги М-06 – в направлении Ровно;
- 349+001 автодороги М-06 – в направлении Ровно;
- 346+900 автодороги М-06 – в направлении Ровно.
Днепропетровская область:
- 985 км+548 автодороги М-30 – в направлении Днепра;
- 423 км+663 автодороги Н-08 – в направлении Днепра.
Кировоградская область:
- 784 км+099 автодороги М-30 – в направлении Александрии;
- 619 км+385 автодороги М-30 – в направлении с. Кринички.
Львовская область:
- 50 км+620 автодороги М-11 – в направлении с. Шегини;
- 110 км+049 автодороги М-09 – в направлении Львова;
- 23 км+475 автодороги М-10 – в направлении с. Новояворовск.
Волынская область:
- 72 км+938 автодороги Р-15 – в направлении Владимира;
- 155 км+608 автодороги М-19 – в направлении с. Подгайцы;
- 154 км+741 автодороги М-19 – в направлении с. Прилуцкое.
Закарпатская область:
- 229 км+122 автодороги Н-13 – в направлении Ужгорода;
- 15 км+826 автодороги Н-09 – в направлении с. Лалово;
- 805 км+120 автодороги М-06 – в направлении Ужгорода;
- 805 км+120 автодороги М-06 – в направлении Мукачево.
Винницкая область:
- 336 км+814 автодороги М-30 – в направлении с. Вербка;
- 336 км+906 автодороги М-30 – в направлении с. Общественное.
Другие области
Житомирская область:
- 2 км+283 автодороги М-21-01 – в направлении Житомира.
Тернопольская область:
- 250 км+096 автодороги М-19 – в направлении с. Большие Млиновцы.
Ивано-Франковская область:
- 4 км+482 автодороги Н-18 – в направлении Ивано-Франковска.
Черкасская область:
- 192 км+446 автодороги Н-16 – в направлении с. Легедзино;
- 530 км+055 автодороги М-30 – в направлении с. Малая Севастяновка.
Одновременно один из комплексов в Мукачево - на ул. Ивана Франко, 74 – отключили от системы автоматической фиксации.
"Призываем водителей неукоснительно соблюдать правила дорожного движения и скоростного режима. Безопасная скорость - это сохраненные жизни", - подытожил
Ранее РБК-Украина разбиралось, можно ли выезжать на перекресток, если впереди образовалась пробка, и почему даже зеленый сигнал светофора не всегда позволяет продолжить движение.
Также мы объясняли, достаточно ли просто притормозить перед знаком STOP и в каких случаях водитель обязан полностью остановиться.