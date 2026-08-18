В Україні запрацюють 50 нових камер автофіксації: де водіям треба бути уважнішими
В Україні розширюють мережу автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху. З 20 серпня 2026 року на дорогах запрацюють 50 нових комплексів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис начальника Департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького у Telegram.
Після запуску загальна кількість комплексів автофіксації в Україні становитиме 426.
Нові камери встановили як у містах, так і на автомобільних дорогах у різних областях. Найбільше нових точок з'явиться на Рівненщині, Київщині, Львівщині та Закарпатті.
Де встановили нові комплекси
Рівне:
- вул. Млинівська, 26 - у напрямку вул. Князя Володимира;
- вул. Київська, 6 - у напрямку вул. Клима Савура;
- вул. Соборна, 364 - у напрямку вул. Коцюбинського;
- вул. Захисників Маріуполя, 5 - у напрямку вул. Київської;
- вул. Романа Шухевича, 2 - у напрямку вул. Богоявленської;
- вул. Кулика і Гудачека, 10 - у напрямку вул. Млинівської;
- перехрестя вул. Соборної, В'ячеслава Чорновола та Міцкевича - у напрямку вул. Шопена.
Житомир:
- вул. Покровська, 21;
- вул. Покровська, 148-А;
- вул. Покровська, 187;
- перехрестя просп. Незалежності та вул. Отаманів Соколовських;
- вул. Чуднівська, 103.
Сміла:
- перехрестя вул. Незалежності та вул. Олеся Гончара;
- перехрестя вул. Героїв Холодноярців та пров. Олексія Цибка.
Чернівці:
- вул. Січових Стрільців, 6;
- вул. Хотинська, 3.
Миколаїв:
- перехрестя вул. Марка Кропивницького та вул. Інженерної.
Стрий:
- перехрестя вул. Шевченка та вул. Олесницького.
Київська область:
- 80 км+444 автодороги Н-01 - у напрямку с. Леонівка;
- 79 км+010 автодороги Н-01 - у напрямку с. Леонівка;
- 27 км+784 автодороги Р-69 - у напрямку Київської ГЕС;
- 2 км+817 автодороги Н-07 - у напрямку с. Гоголів;
- 0 км+459 автодороги М-01-01 - у напрямку Броварів;
- 21 км+843 автодороги М-07 - у напрямку Києва.
Рівненська область:
- 322+490 автодороги М-06 - у напрямку с. Колоденка;
- 299+873 автодороги М-06 - у напрямку Києва;
- 299+894 автодороги М-06 - у напрямку Рівного;
- 349+001 автодороги М-06 - у напрямку Рівного;
- 346+900 автодороги М-06 - у напрямку Рівного.
Дніпропетровська область:
- 985 км+548 автодороги М-30 - у напрямку Дніпра;
- 423 км+663 автодороги Н-08 - у напрямку Дніпра.
Кіровоградська область:
- 784 км+099 автодороги М-30 - у напрямку Олександрії;
- 619 км+385 автодороги М-30 - у напрямку с. Кринички.
Львівська область:
- 50 км+620 автодороги М-11 - у напрямку с. Шегині;
- 110 км+049 автодороги М-09 - у напрямку Львова;
- 23 км+475 автодороги М-10 - у напрямку с. Новояворівськ.
Волинська область:
- 72 км+938 автодороги Р-15 - у напрямку Володимира;
- 155 км+608 автодороги М-19 - у напрямку с. Підгайці;
- 154 км+741 автодороги М-19 - у напрямку с. Прилуцьке.
Закарпатська область:
- 229 км+122 автодороги Н-13 - у напрямку Ужгорода;
- 15 км+826 автодороги Н-09 - у напрямку с. Лалово;
- 805 км+120 автодороги М-06 - у напрямку Ужгорода;
- 805 км+120 автодороги М-06 - у напрямку Мукачева.
Вінницька область:
- 336 км+814 автодороги М-30 - у напрямку с. Вербка;
- 336 км+906 автодороги М-30 - у напрямку с. Громадське.
Інші області
Житомирська область:
- 2 км+283 автодороги М-21-01 - у напрямку Житомира.
Тернопільська область:
- 250 км+096 автодороги М-19 - у напрямку с. Великі Млинівці.
Івано-Франківська область:
- 4 км+482 автодороги Н-18 - у напрямку Івано-Франківська.
Черкаська область:
- 192 км+446 автодороги Н-16 - у напрямку с. Легедзине;
- 530 км+055 автодороги М-30 - у напрямку с. Мала Севастянівка.
Водночас один із комплексів у Мукачеві - на вул. Івана Франка, 74 - відключили від системи автоматичної фіксації.
"Закликаємо водіїв неухильно дотримуватися правил дорожнього руху та швидкісного режиму. Безпечна швидкість - це збережені життя", - підсумував
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