В Україні запрацюють 50 нових камер автофіксації: де водіям треба бути уважнішими

В Україні розширюють мережу автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху. З 20 серпня 2026 року на дорогах запрацюють 50 нових комплексів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис начальника Департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького у Telegram.

"Закликаємо водіїв неухильно дотримуватися правил дорожнього руху та швидкісного режиму. Безпечна швидкість - це збережені життя", - підсумував

Водночас один із комплексів у Мукачеві - на вул. Івана Франка, 74 - відключили від системи автоматичної фіксації.

Нові камери встановили як у містах, так і на автомобільних дорогах у різних областях. Найбільше нових точок з'явиться на Рівненщині, Київщині, Львівщині та Закарпатті.

Раніше РБК-Україна розбиралося, чи можна виїжджати на перехрестя, якщо попереду утворився затор, і чому навіть зелений сигнал світлофора не завжди дозволяє продовжити рух.

Також ми пояснювали, чи достатньо просто пригальмувати перед знаком STOP, та в яких випадках водій зобов'язаний повністю зупинитися.