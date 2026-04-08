В Украине появились новые номерные знаки: в чем их особенность

Напомним, в последнее время в Украине происходит немало изменений, связанных с номерными знаками и регистрацией транспорта. С 15 апреля в Киеве значительно подорожает эвакуация автомобилей - частные перевозчики повышают минимальный тариф.

Кроме того, с февраля 2026 года региональный код на номерных знаках больше не привязан к прописке владельца: определяющим фактором является лишь местонахождение сервисного центра МВД.

Существуют также отдельные правила маркировки для автомобилей из других стран, чтобы водители могли легко распознать, откуда прибыл автомобиль.

Дипломатические номерные знаки раньше имели белый фон и красные буквы. Система кодирования, где первые три цифры обозначали конкретную страну, существовала десятилетиями. Код 001 был закреплен за Россией (сначала за СССР, затем за РФ). После полномасштабного вторжения украинская власть поставила цель избавиться от любых символических связей с государством-агрессором.