Штрафуют ли за "зимнюю" резину летом: нюансы с законом, ДТП и страховкой

В период, когда на учете каждая гривна семейного бюджета, автовладельцам не всегда по карману отдельный комплект шин для лета. Насколько далеко можно продвинуться в стремлении сэкономить на резине для авто?

Среди наших читателей наверняка есть водители, которые помнят времена, когда не было привычки заменять шины на зимний или летний сезон - хотя специальные модели зимней резины существовали еще до Второй мировой войны. Объяснить ту практику несложно:

Низкая интенсивность трафика;

Более низкая средняя скорость движения на дорогах;

Повсеместное использование всесезонных моделей шин.

Но со временем технологии производства зимних моделей покрышек стали более доступными, плюс стали более строгими требования к безопасности движения (в том числе и со стороны потребителей - автомобилистов).

Фото: зимние шины не прощают рискованного вождения на теплом асфальте (unsplash.com)

Зимние и летние шины: отличия

Шины для теплого и холодного сезонов имеют два принципиальных отличия:

Резиновая смесь протектора. У зимних шин компаунд, из которого сварен протектор, более мягкий, и таким он остается даже на морозе. Летом такое свойство работает резине "в минус", но об этом скажем отдельно. Рисунок протектора. Зимние шины имеют широкие канавки для отвода воды и снежной каши и мелкие разрезы на шашках (ламели) для лучшего сцепления на льду. А еще у них есть грубые, развитые выступы в плечевой зоне - там, где протектор переходит в боковину.

Закон о зимних шинах летом

"Украинское законодательство напрямую не запрещает использовать зимние шины летом", - говорит адвокат Евгений Булименко, - "Так же, кстати, и наоборот - нет прямой законодательной нормы, которая запрещала бы автовладельцу ездить зимой на летних покрышках".

Таким образом, и штрафов за использование резины "не по сезону" можно не бояться. Но при определенных обстоятельствах ответственность таки может наступить.

Скажем, если машина на зимних шинах летом попадет в ДТП, потерпевшая сторона может попытаться доказать, что причина аварии - несоответствие покрышек сезону. Это может стать основанием для ответственности водителя, как минимум, он может быть оштрафован за эксплуатацию технически неисправного транспортного средства (ст. 121 КоАП).

Зимние шины и страховка

Кроме того, адвокат Евгений Булименко напоминает, что дело не только в наказании со стороны государства. Страховые компании часто в своих полисах оговаривают тип шин на застрахованном авто - резина должна соответствовать сезону.

Обычно в соглашениях говорится о "несоответствии технического состояния автомобиля погодным условиям". Причем следует обращать внимание на дату, с которой страховая компания начинает отсчет зимы или лета. Часто страховщики считают зимой также часть осенних и весенних месяцев.

Более того, в календарях украинских страховых компаний часто есть промежуток между зимой и летом. То есть в период межсезонья тип шин на колесах некоторые страховые компании не регламентируют - что неудивительно.

Но зато в пакете страхования КАСКО, бывает, говорится, что на машине должна быть зимняя резина не в какой-то определенный период, а при соответствующих погодных условиях: снег, мороз, гололед. Значит, если ДТП произойдет среди зимы, но на чистом сухом асфальте, отказать в выплате из-за летней резины страховщик не имеет права.

Привязать эту норму к варианту "авто на зимней резине летом" сложнее, поэтому юристы советуют уточнять все тонкости у представителя страховой компаниипри составлении договора.

Что будет, если ездить на "зиме" летом

Сразу скажем, ездить на зимних шинах летом можно. Но с особой осторожностью. Какой бы совершенной ни была указанная зимняя шина, летом придется забыть обо всех характеристиках, заявленных производителем и показанных на тестах в ее законной стихии - зимой.

Все дело в температуре. После того как градусник поднимется выше +7 +8 С, резина, из которой сделан протектор, меняет свои свойства - и вместе с тем покрышка теряет свою цепкость. Усугубляет дело и то, что у зимнего протектора меньшая площадь пятна контакта с дорогой (из-за большого количества ламелей и канавок).

А значит:

Автомобиль будет хуже тормозить, колеса будут раньше блокироваться;

Автомобиль будет хуже ускоряться при резком старте, увеличится вероятность пробуксовки;

Автомобиль будет хуже держаться в повороте на скорости, реальной станет угроза сноса передней оси;

Электронные системы безопасности машины (ABS, ESP, TCS и т.д.) не будут работать так эффективно, как задумали конструкторы.

Важный нюанс: упомянутое ухудшение поведения будет наиболее заметным при экстренных маневрах - аварийном торможении, попытке обойти неожиданное препятствие и т.д.

То есть, с одной стороны, автомобиль становится непредсказуемым в и без того проблемных ситуациях. А с другой - если водитель будет аккуратным и не будет доводить дело до аварийных ситуаций, то и недостатки зимних шин в летних условиях не будут для него критичными.

Еще одно разочарование, которое ждет водителя при использовании зимних шин летом - ускоренный износ протектора. Мягкая резина зимних шин в жаркие месяцы стирается гораздо быстрее, чем в холода. И даже если глубина протектора ближе к осени останется в пределах разрешенных 1,6 мм, большинство зимних свойств колес будет утрачено. Ведь стертыми в первую очередь останутся кромки ламелей, которые отвечают за сцепление на скользкой поверхности.

Фото: всесезонные шины - приемлемый вариант для аккуратного водителя без спортивных амбиций (unsplash.com)

Шины-всесезонки: не худший вариант

Удивительно, но в Украине всесезонные шины не очень распространены - хотя и климат у нас мягкий, и рядовой потребитель не очень богат. Между тем, для многих автовладельцев этот тип шин мог бы быть удачным решением:

Экономия на шиномонтаже при сезонной переобувке;

Экономия на покупке второго комплекта покрышек - специальных зимних шин;

Большая безопасность движения, чем при использовании летних моделей на зимней дороге и при использовании зимних шин летом.

С точки зрения конструкции "всесезонки" сочетают частично "зимние" и "летние" элементы: смягченную резину протектора, ламели, увеличенные водоотводящие канавки, развитую плечевую зону. Обычно такие универсальные модели маркируют как All-Season (все сезоны) и All-Weather (все типы погоды).

Не трудно понять, что как и каждый компромисс, "всесезонки" демонстрируют посредственные характеристики и летом, и зимой. Между тем, это не мешает популярности таких покрышек во многих развитых странах - вплоть до США. Главное при их использовании - понимать, что вы не на гоночной трассе и не на гоночном авто.

Собственно, это касается всех моделей шин и всех водителей, которые хотят благополучно возвращаться домой из каждой поездки.