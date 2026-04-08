В Україні з'явилися нові номерні знаки: в чому їхня особливість

Для чого це потрібно

Мета оновлення - підвищити впізнаваність дипломатичного транспорту, запровадити сучасні стандарти візуальної ідентифікації, а також удосконалити облік і контроль використання номерних знаків.

Структура номерів залишилася зрозумілою: перші три цифри - код дипломатичної установи, наступні - індивідуальний номер автомобіля.

Символічний жест

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга наголосив, що це більше, ніж технічна зміна.

"Раніше перший дипломатичний номер належав державі-агресору Росії. Сьогодні це виправлено. Ми наводимо порядок - системно і без компромісів прибираємо Росію звідусіль, де вона досі залишалась. Тепер перший номер отримують дипломати нашого ключового партнера. Це чесне відображення реальності без інерції минулого", - заявив Сибіга.

Фото: номери нового зразку (facebook.com/UkraineMFA)

Начальник Головного сервісного центру МВС Олександр Малиш зазначив, що зміни стосуються не лише зовнішнього вигляду, а й вдосконалення обліку та прозорості процедур.

Перші номерні знаки нового зразка вже отримали представники іноземної дипломатичної місії в Києві.