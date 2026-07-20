Современный автопром: как не приобрести "одноразовую" машину

Убеждение автомобилистов в том, что большинство современных машин "одноразовые", существенно ограничивает выбор моделей при покупке. Насколько оправданы такие опасения? На самом деле, разобраться было не трудно.
О том, в каких моделях машин автопроизводители больше всего экономят на долговечности, читайте в материале РБК-Украина .
Откуда, собственно, пошли эти совершенно ненаучные разговоры, что машины теперь не те и построены не так, как надо? Конечно, в первую очередь от автомобилистов старших поколений, которые пользовались машинами старой школы, и могут предметно сравнить их с нынешними.
И сравнение это, как показывает холодный анализ, часто действительно не в пользу современных автомобилей. Но ведь только в некоторых "номинациях".
Когда говорят об "одноразовом автомобиле", имеют в виду две категории:
То есть речь идет о ресурсе и ремонтопригодности, которыми производитель действительно пожертвовал, но в пользу чего? Автомобили новейших поколений действительно стали другими , но не ради сверхприбылей (хотя об этом тоже не забыли).
Несомненно, что фактором прогресса - а точнее сказать, эволюции - в автопроме стала экология. В Америке в 1970-е, в Европе - в 1990-е начало действовать все более жесткое законодательство по чистоте выхлопных газов.
Известные нам теперь как стандарты Euro 1, Euro 2, Euro 3, Euro 4 и т.д., эти нормы в каждом новом поколении уменьшали допустимую токсичность выбросов. Чтобы автомобили при этом не теряли динамики, их двигатели приходилось делать сложнее и дороже.
Еще один фактор - обязательная безопасность автомобиля, как активная, так и пассивная. Это означает тот самый невероятный набор электронных помощников с элементами автопилота плюс конструкцию кузова с "капсулой жизни" и зонами смятия вокруг.
Все это нужно спроектировать, опробовать, сделать безотказным и запустить в серию. И при том – по реальной цене. И именно последний нюанс стал для мирового автопрома во многом роковым.
Достигая невиданных высот в экологичности и безопасности, автопроизводители еще по дороге к ним оказались перед третьим вызовом: как при этом удержать цены на приемлемом для потребителей уровне. Им пришлось выбирать, на чем экономить.
И выбрали: пожертвовали тем, что не было в трендах и о чем не рассказывали покупателям в автосалонах – долговечностью, то есть ресурсом основных агрегатов.
Итак, есть реальный парадокс: автомобили последних поколений стали более экологичными и более безопасными, но в то же время потеряли ту долговечность и ремонтопригодность, которыми славились модели 1980-1990-х годов.
Автоэксперт Игорь Билоус, технический координатор "Liqui Moly Украина", объясняет ситуацию:
"Современные автомобили не то чтобы одноразовые - они другие, потому что спроектированы по другим критериям. Точнее, по другому списку критериев, более широкому по сравнению с предыдущими поколениями.
Я работаю в области автомобильных смазочных масел, поэтому приведу такой пример. Еще двадцать лет назад при создании оптимальной рецептуры моторного масла химики должны были удовлетворить четыре требования:
А по состоянию на сегодняшний день есть такой дополнительный перечень требований (и он все время пополняется):
Если за двадцать лет так усложнилось создание масла, представьте себе, насколько сложнее стало создавать автомобиль в целом - насколько больше дополнительных требований к каждому узлу, каждой характеристике».
Итак, на сколько километров теперь рассчитаны авто? Машины, созданные в XXI веке, существенно потеряли в долговечности основных агрегатов - двигателя и трансмиссии (коробки передач). Собственно, это те компоненты, которым досталось больше всего усовершенствований в борьбе за экологию.
Например, до сих пор среди водителей ходят легенды о двигателях-миллионниках старой школы, которые якобы без проблем работали в течение 1000 000 км. На самом деле, столько они могли пробежать только после ремонта, но и 500 – 700 тысяч километров без вмешательства - результат на сегодняшний день тоже недосягаемый.
В настоящее время официальных цифр по пробегу до большого ремонта мотора (или к его списанию в металлолом) производители почти никогда не называют. Но статистика СТО и некоторые косвенные показания говорят, что:
При этом во многом срок службы двигателя зависит от отношения к машине водителя и в целом от условий эксплуатации.
Обратите внимание, что среднестатистический производитель не посягает на главное – гарантийный период. В большинстве случаев это те же два-три года или 100 тысяч километров пробега – смотря, что наступит первым.
Бывает, для некоторых стран пробег не ограничивается, но подразумевается, что типичное семейное авто за отведенные два-три года больше 100 – 180 тысяч километров не проезжает.
Таким образом, есть уверенность, что в течение гарантии машина не исчерпает свой ресурс полностью. А то, что он будет исчерпан за следующие несколько лет, ни завод, ни первого владельца, купившего машину в салоне - не волнует.
Следует отметить, что жизнь мотора сознательно производителем не сокращается, это всего лишь "сопутствующий эффект" от:
Но оснований говорить об "одноразовых" автомобилях было бы меньше, если бы после короткого пробега изношенный агрегат можно было без особых проблем отремонтировать. Но нет: борьба за уменьшение веса отразилась также и на ремонтопригодности.
Игорь Билоус, автоэксперт, технический координатор "Liqui Moly Украина" раскрывает некоторые секреты формирования себестоимости современного авто:
"Над удовлетворением каждого очередного требования к новой модели завод начинает работать с первого этапа ее создания - формирования ТЗ (технического задания).
А для этого нужны дополнительные усилия конструкторов, и, собственно, дополнительные конструкторы тоже. А потом новые тестирования, повторные исследования, привлечение смежных компаний…
А затем требуются маркетологи и продавцы особой квалификации, которые смогут продать клиенту каждое дополнительное устройство в автомобиле. И каждый такой шаг, каждый специалист требует затрат - значит, себестоимость машины растет.
И чтобы ценник в автосалоне не выпрыгнул за пределы реального, создатели машин вынуждены на чем-то экономить. Каждый автопроизводитель выбирает статьи экономии сам, но часто это оказывается ресурс - долговечность самых дорогих компонентов".
Стоит напомнить, что и моторы и трансмиссии большинства автомобилей в эпоху 1950-1980-х действительно можно было ремонтировать многократно.
Запчасти, которые изнашивались при работе, выпускались в нескольких так называемых ремонтных размерах (3 - 5 размеров). То есть эти моторы можно было реанимировать по несколько раз, действительно доводя общий ресурс до миллиона километров.
Сегодня другая крайность: замена основных деталей в моторе часто не предусмотрена. Нет увеличенных ремонтных размеров запчастей, а блок цилиндров не имеет запаса толщины металла для расточки. Еще печальный вариант: цилиндры покрыты слоем особого материала (никасил, алюсил), который нельзя восстановить.
Кроме того, в агрегатах немало компонентов, не подлежащих ремонту, а требующих полной замены: электронные термостаты, насосы, регулируемый масляный насос, регуляторы фаз ГРМ…
Да, они честно, без проблем служат весь отведенный конструкторами срок. Но когда в конце концов выходят из строя, суммарная стоимость замены выходит такова, что собственник не видит в этом смысла – цена восстановления силового агрегата подчас приближается к цене подержанного авто.
На этом фоне немного удивительно, что сохраняют свою долговечность другие важные системы автомобиля – кузов, ходовая часть, системы управления, электрооборудование и т.д. Хотя, совсем без общей тенденции к "модульному ремонту" и здесь не обходится.
Часто вместо одного моторчика сервопривода приходится заменять весь отопитель, вместо одного светодиода – всю фару, а вместо одного шарнира покупать огромный рычаг. Однако, на фоне неремонтопригодных моторов и коробок-автоматов это мелочи.
Другое дело, что одного только "отработавшего" двигателя (тем более со сломанной коробкой передач в придачу!) бывает достаточно, чтобы усомниться в дальнейшем содержании немолодой машины.
Миллионы потребителей по всему миру покупают модели, которые знатоки называют одноразовыми, и успешно эксплуатируют их. Отчасти потому, что выбирать часто не из чего, а отчасти потому, что для новой, из салона машины это не имеет большого значения.
Но украинский автомобильный рынок существенно отличается от рынков развитых стран – новых авто у нас покупается как минимум в десять раз меньше, чем подержанных. И вот для владельцев авто с пробегом ресурс и ремонтопригодность становятся ключевым вопросом.
Поскольку проблема возникла не вчера, и среднестатистический потребитель, и рынок в целом адекватно реагируют на этот вызов:
Технический координатор "Liqui Moly Украина" Игорь Билоус отмечает, что упомянутые выше подходы к созданию новых моделей – типичный ход технического прогресса, и строго говоря, ничего удивительного в таких изменениях нет . Автомобиль – это товар, и он развивается согласно запросам общества, а не сугубо как техническое изделие.
"Между прочим, - уточняет автоэксперт, - у инженеров предыдущих поколений, у наших дедов тоже были такие мысли и ощущения, что техника развивается не в том направлении, что все пропало и летит неизвестным курсом.
Но вопреки всем тектоническим, казалось бы, изменениям те поколения выжили и оставили нам отличные конструкции, которые мы в свою очередь развиваем и переосмысливаем. Так же переживем изменения и мы, притом что, честно говоря, большинство рядовых потребителей их особо и не замечает".
Словом, по состоянию на теперь украинский автомобильный мир успешно подстроился под технические реалии новой эпохи. Всерьез страдают только те потребители, которые имели неосторожность приобрести машину с одним из проблемных силовых агрегатов.
Им приходится либо тратиться на дорогостоящий ремонт, либо покупать так называемый контрактный агрегат (подержанный с разборки). Или избавляться от сломанной машины за бесценок, чтобы в следующий раз быть внимательнее при выборе.
В прошлый раз мы рассказывали о физике движения автомобиля на высокой скорости и о том, как из-за нее ускоренно изнашиваются узлы и агрегаты машины .