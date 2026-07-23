Что делать, если авто сломалось на трассе: о каких требованиях ПДД следует знать водителям

Поломка автомобиля на трассе может застать врасплох любого. В такой ситуации важно не паниковать, ведь ПДД определяют четкий порядок действий для водителей.

Включите аварийную сигнализацию

Согласно пункту 9.9 ПДД водитель обязан включить аварийную световую сигнализацию в случае вынужденной остановки на дороге.

Простыми словами, если автомобиль неожиданно сломался и продолжать движение невозможно, в первую очередь нужно включить "аварийку". Так другие водители поймут, что автомобиль стоит не из-за обычной остановки, а из-за неисправности, и смогут заранее снизить скорость или объехать его.

Уберите автомобиль из проезжей части, если это возможно

Пункт 15.14 ПДД говорит, что если автомобиль остановился там, где остановка запрещена, водитель должен сделать все возможное, чтобы убрать его с дороги.

То есть, если машина еще может двигаться, ее нужно откатить или медленно доехать до обочины или другого безопасного места. Если автомобиль полностью сломался и сдвинуть его невозможно, нужно выполнить другие требования правил, чтобы предупредить других участников движения.

Установите знак аварийной остановки

Пункт 9.10 ПДД обязывает установить знак аварийной остановки, если произошло ДТП или автомобиль остановился в месте, где он плохо виден другим водителям - менее чем за 100 метров хотя бы в одном направлении.

Проще говоря, если машина стоит за поворотом, на вершине подъема или в другом месте с ограниченной видимостью, одной "аварийки" недостаточно. Следует выставить знак, чтобы водители заметили препятствие заранее.

В населенном пункте знак ставят не ближе 20 метров от автомобиля, а за городом - не ближе 40 метров.

Позаботьтесь о собственной безопасности после выхода из автомобиля

Пункт 9.11 ПДД рекомендует водителям и пассажирам в темное время суток или при плохой видимости использовать световозвращающие элементы, если они находятся на дороге или обочине.

То есть если пришлось выйти из автомобиля ночью, во время дождя или тумана, лучше надеть световозвращающий жилет. Так другие водители заметят человека гораздо раньше, что снизит риск наезда.

За что могут оштрафовать

За нарушение правил использования аварийной световой сигнализации водителя могут быть привлечены к административной ответственности. Согласно части 2 статьи 122 КУоАП , штраф составляет 510 гривен.

Если же нарушение создало аварийную обстановку, санкция возрастает до 1445 гривен или предусматривает лишение права управления транспортными средствами на срок от шести месяцев до одного года ( ч. 5 ст. 122 КУоАП ).