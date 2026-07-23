Що робити, якщо авто зламалося на трасі: про які вимоги ПДР варто знати водіям

Поломка автомобіля на трасі може застати зненацька будь-кого. У такій ситуації важливо не панікувати, адже ПДР визначають чіткий порядок дій для водіїв.

Увімкніть аварійну сигналізацію

Згідно з пунктом 9.9 ПДР, водій зобов'язаний увімкнути аварійну світлову сигналізацію у разі вимушеної зупинки на дорозі.

Простими словами, якщо автомобіль несподівано зламався і продовжувати рух неможливо, насамперед потрібно ввімкнути "аварійку". Так інші водії зрозуміють, що автомобіль стоїть не через звичайну зупинку, а через несправність, і зможуть завчасно знизити швидкість або об'їхати його.

Приберіть автомобіль із проїжджої частини, якщо це можливо

Пункт 15.14 ПДР говорить, що якщо автомобіль зупинився там, де зупинка заборонена, водій повинен зробити все можливе, щоб прибрати його з дороги.

Тобто якщо машина ще може рухатися, її потрібно відкотити або повільно доїхати до узбіччя чи іншого безпечного місця. Якщо ж автомобіль повністю зламався і зрушити його неможливо, потрібно виконати інші вимоги правил, щоб попередити інших учасників руху.

Встановіть знак аварійної зупинки

Пункт 9.10 ПДР зобов'язує встановити знак аварійної зупинки, якщо сталася ДТП або автомобіль зупинився в місці, де його погано видно іншим водіям - менш ніж за 100 метрів хоча б в одному напрямку.

Простіше кажучи, якщо машина стоїть за поворотом, на вершині підйому чи в іншому місці з обмеженою видимістю, однієї "аварійки" недостатньо. Потрібно виставити знак, щоб водії помітили перешкоду заздалегідь.

У населеному пункті знак ставлять не ближче ніж за 20 метрів від автомобіля, а за містом - не ближче ніж за 40 метрів.

Подбайте про власну безпеку після виходу з автомобіля

Пункт 9.11 ПДР рекомендує водіям і пасажирам у темну пору доби або за поганої видимості використовувати світлоповертальні елементи, якщо вони перебувають на дорозі чи узбіччі.

Тобто якщо довелося вийти з автомобіля вночі, під час дощу або туману, краще вдягнути світловідбивний жилет. Так інші водії помітять людину набагато раніше, що зменшить ризик наїзду.

За що можуть оштрафувати

За порушення правил використання аварійної світлової сигналізації водія можуть притягнути до адміністративної відповідальності. Згідно з частиною 2 статті 122 КУпАП, штраф становить 510 гривень.

Якщо ж порушення створило аварійну обстановку, санкція зростає до 1445 гривень або передбачає позбавлення права керування транспортними засобами на строк від шести місяців до одного року (ч. 5 ст. 122 КУпАП).