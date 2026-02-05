Что категорически запрещено делать с машиной в мороз: 7 советов, которые спасут ваше авто

Главное:

Стекло: Забудьте про кипяток - горячая вода гарантированно приведет к трещинам.

Забудьте про кипяток - горячая вода гарантированно приведет к трещинам. Дворники: Не срывайте их силой; используйте только обогрев или размораживатель.

Не срывайте их силой; используйте только обогрев или размораживатель. Запуск: Не крутите стартер дольше 5-7 секунд, чтобы не "убить" аккумулятор.

Не крутите стартер дольше 5-7 секунд, чтобы не "убить" аккумулятор. Тормоза: Избегайте использования ручного тормоза, чтобы колодки не примерзли.

Избегайте использования ручного тормоза, чтобы колодки не примерзли. Движение: Не стартуйте резко - дайте смазке в амортизаторах прогреться.

Не стартуйте резко - дайте смазке в амортизаторах прогреться. Топливо: Держите бак полным хотя бы наполовину, чтобы избежать конденсата.

Читайте также: Можно ли получить штраф за снег на авто

Фото: 7 главных ошибок водителей зимой (инфографика РБК-Украина)

Правила для водителя в мороз

Первое и главное правило - забудьте о чайнике. Горячая вода на лобовое стекло - это гарантированный визит на СТО.

Почему: Это классика ошибок. Из-за критического температурного перепада стекло просто треснет. Замена обойдется гораздо дороже, чем флакон размораживателя.

Второе правило - нельзя срывать примерзшие дворники силой.

Почему: Вы либо оторвете резиновую часть ("лезвие"), либо сожжете моторчик привода дворников. Только обогрев стекла или специальный спрей.

Третье правило - нельзя крутить стартер "до победного". Если машина не заводится, не надо держать ключ 30 секунд.

Почему: Вы просто "высадите" аккумулятор в ноль и зальете топливом свечи. Крутим максимум 5-7 секунд, затем делаем перерыв.

Четвертое правило - не рекомендуется пользоваться ручником (стояночным тормозом) без крайней необходимости.

Почему: Если у вас не электронный ручник, а обычная "ручка", колодки могут просто примерзнуть к барабанам или дискам. Утром вы тронетесь, а колеса не будут крутиться. Зимой лучше оставлять на передаче (P для АКПП).

Фото: водителям советуют зимой иметь полный топливный бак (инфографика РБК-Украина)

Пятое правило - не включайте обогрев стекла и печку на максимум сразу после запуска.

Почему: Кроме риска трещины на стекле, это дает огромную нагрузку на холодный генератор и аккумулятор, который только что отдал всю энергию на запуск. Дайте машине поработать 2 минуты без лишних потребителей.

Шестое правило - плохо для машины, когда вы решили резко стартовать с места.

Почему: Замерзшее масло в амортизаторах густое, как пластилин. Первая же большая яма на "холодную" - и стойки потекут.

Седьмое правило - не забывайте заправляться и держите бак полным хотя бы наполовину.

Почему: Чем больше воздуха в баке, тем больше там образуется конденсата (воды), который в мороз может забить топливную систему. Полный бак - это спокойствие водителя зимой.