Что категорически запрещено делать с машиной в мороз: 7 советов, которые спасут ваше авто

Резкий старт или неправильная разморозка стекла в мороз могут серьезно навредить машине, а популярные "лайфхаки" из интернета - стоить немалых денег.
В комментарии РБК-Украина автоэксперт Евгений Муджири объяснил, каких 7 правил должны придерживаться водители зимой, чтобы спасти авто от поломок.
Главное:
Фото: 7 главных ошибок водителей зимой (инфографика РБК-Украина)
Почему: Это классика ошибок. Из-за критического температурного перепада стекло просто треснет. Замена обойдется гораздо дороже, чем флакон размораживателя.
Почему: Вы либо оторвете резиновую часть ("лезвие"), либо сожжете моторчик привода дворников. Только обогрев стекла или специальный спрей.
Почему: Вы просто "высадите" аккумулятор в ноль и зальете топливом свечи. Крутим максимум 5-7 секунд, затем делаем перерыв.
Почему: Если у вас не электронный ручник, а обычная "ручка", колодки могут просто примерзнуть к барабанам или дискам. Утром вы тронетесь, а колеса не будут крутиться. Зимой лучше оставлять на передаче (P для АКПП).
Фото: водителям советуют зимой иметь полный топливный бак (инфографика РБК-Украина)
Почему: Кроме риска трещины на стекле, это дает огромную нагрузку на холодный генератор и аккумулятор, который только что отдал всю энергию на запуск. Дайте машине поработать 2 минуты без лишних потребителей.
Почему: Замерзшее масло в амортизаторах густое, как пластилин. Первая же большая яма на "холодную" - и стойки потекут.
Почему: Чем больше воздуха в баке, тем больше там образуется конденсата (воды), который в мороз может забить топливную систему. Полный бак - это спокойствие водителя зимой.