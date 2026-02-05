UA

Що категорично заборонено робити з машиною в мороз: 7 порад, які врятують ваше авто

Фото: у мороз для водіїв є 7 важливих правил (Getty Images)
Автор: Ірина Гамерська

Різкий старт або неправильна розморозка скла в мороз можуть серйозно нашкодити машині, а популярні "лайфхаки" з інтернету - коштувати чималих грошей.

У коментарі РБК-Україна автоексперт Євгеній Муджирі пояснив, яких 7 правил мають притримуватись водії взимку, щоб врятувати авто від поломок.

Читайте також: Чи можна мити машину в мороз: це мають знати всі водії

Головне:

  • Скло: Забудьте про окріп - гаряча вода гарантовано призведе до тріщин.
  • Двірники: Не зривайте їх силою; використовуйте лише обігрів або розморожувач.
  • Запуск: Не крутіть стартер довше 5-7 секунд, щоб не "вбити" акумулятор.
  • Гальма: Уникайте використання ручного гальма, щоб колодки не примерзли.
  • Рух: Не стартуйте різко - дайте мастилу в амортизаторах прогрітися.
  • Паливо: Тримайте бак повним хоча б наполовину, щоб уникнути конденсату.

Читайте також: Чи можна отримати штраф за сніг на авто

 

Фото: 7 головних помилок водіїв взимку (інфографіка РБК-Україна)

Правила для водії в мороз

  • Перше і головне правило - забудьте про чайник. Гаряча вода на лобове скло - це гарантований візит на СТО.

Чому: Це класика помилок. Через критичний температурний перепад скло просто трісне. Заміна обійдеться набагато дорожче, ніж флакон розморожувача.

  • Друге правило - не можна зривати примерзлі двірники силою.

Чому: Ви або відірвете гумову частину ("лезо"), або спалите моторчик приводу двірників. Тільки обігрів скла або спеціальний спрей.

  • Третє правило - не можна крутити стартер "до переможного". Якщо машина не заводиться, не треба тримати ключ 30 секунд.

Чому: Ви просто "висадите" акумулятор в нуль і заллєте паливом свічки. Крутимо максимум 5-7 секунд, потім робимо перерву.

  • Четверте правило - не рекомендується користуватися ручником (стоянковим гальмом) без нагальної потреби.

Чому: Якщо у вас не електронний ручник, а звичайна "ручка", колодки можуть просто примерзнути до барабанів чи дисків. Зранку ви рушите, а колеса не крутитимуться. Взимку краще залишати на передачі (P для АКПП).

Фото: водіям радять узимку мати повний паливний бак (інфографіка РБК-Україна)

  • П'яте правило - не вмикайте обігрів скла та пічку на максимум одразу після запуску.

Чому: Крім ризику тріщини на склі, це дає величезне навантаження на холодний генератор і акумулятор, який щойно віддав усю енергію на запуск. Дайте машині попрацювати 2 хвилини без зайвих споживачів.

  • Шосте правило - погано для машини, коли ви вирішили різко стартувати з місця.

Чому: Замерзле мастило в амортизаторах густе, як пластилін. Перша ж велика яма на "холодну" - і стійки потечуть.

  • Сьоме правило - не забувайте заправлятися і тримайте бак повним хоча б наполовину.

Чому: Чим більше повітря в баку, тим більше там утворюється конденсату (води), який у мороз може забити паливну систему. Повний бак - це спокій водія взимку.

Негода в УкраїніАвтомобільний рух