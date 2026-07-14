Что не так с авто малого класса, который до сих пор любят в Европе: анализ рынка

Среди десятка типов авто малыши А- и В-классов - наиболее честные машины. Это хорошо понимают европейские водители, но у нас на дорогах их совсем мало. Что теряют украинцы, отказываясь от субкомпактов?

О преимуществах машинок А- и В-классов перед кроссоверами и большими авто читайте в материале РБК-Украина .

Главное

Субкомпактные автомобили от природы наиболее рациональны.

наиболее рациональны. Машины до 4-х метров длиной традиционно составляют треть всего рынка в Европе.

длиной традиционно составляют треть всего рынка в Европе. В Украине малыши А- и В-классов распространены мало.

распространены мало. Официально представлены пять моделей , но продажи скудны

, но продажи скудны Что мы теряем, выбирая кроссоверы вместо небольших хэтчбеков

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Фото: не все догадываются, что в салоне малых авто места отнюдь не мало (suzuki.ua)

Субкомпактный класс: ничего лишнего

Автомобиль начинался как средство для перевозки нескольких человек и их вещей. Первую четверть автомобильной эпохи машины даже не имели полноценного багажника, вместо которого был отсек на два чемоданчика "кабинного" формата.

И первые по-настоящему массовые авто были в основном небольшими, по нынешним канонам они принадлежали бы к А- и В-классам. Austin 7, Fiat Topolino, Citroën 2CV, Renault 4 CV, Fiat 600, Austin Mini тиражировались сотнями тысяч и миллионами экземпляров.

Подчеркиваем: чаще всего это были не примитивные бюджетные изделия, а вполне адекватные и комфортные по меркам времени авто - просто небольших габаритов. Популярность этого "типоразмера" в развитых странах крепка и сегодня, но только не в Украине. (Что немного странно, учитывая целый перечень обстоятельств. Но все по порядку.) В чем секрет?

Все просто: ничего лишнего. Люди платили – и платят! - только за то, что им нужно – 4 полноценных места в салоне и отсек для покупок. И при этом речь отнюдь не про экономкласс и тем более не про бюджетный примитив.

Автоэксперт Евгений Муджири, основатель проекта Autogeek, говорит по этому поводу:

"Снобизм украинских водителей по отношению к автомобилям малого класса - это уникальный феномен нашего рынка, не имеющий ничего общего с прагматичной экономикой.

Пока европейцы считают каждый евро и голосуют кошельком за субкомпакты, в Украине до сих пор живет ментальный маркер из 90-х: "машина должна быть большой". Как следствие, покупатели переплачивают тысячи евро за тяжелые, громоздкие кроссоверы, возя с собой кучу "лишнего" железа и воздух в багажнике".

Маленьких здесь не любят - и зря

В Украине маленькие автомобили в принципе не уважают. Недолгий период, когда благодаря низкой цене были популярны "Таврия" и ее удлиненный вариант "Славута", снова сменился пренебрежительным отношением, которому дали старт еще "Запорожцы".

Это чисто национальная особенность рынка, и ничем другим такое предубеждение к небольшим моделям объяснить нельзя.

Ведь сегодня классический хэтчбек В-класса (длина порядка 3,7 – 4,2 м) предлагает пользователю полный набор актуальных преимуществ и опций:

комфорт на уровне больших авто С-класса;

уровень безопасности на уровне моделей С- и D-класса;

типичную для нашего времени динамику;

высокую экономичность, лучшую, чем у больших моделей;

адекватную бренду надежность и долговечность;

разнообразие дизайнерских стилей – от сдержанных "бабушка-мобилей" до мимишных девичьих машинок и горячих хэтчбеков.

Что касается последнего пункта, можно говорить не только о стилистике, но и о функциональной сегментации В-класса. Даже беглого взгляда на модельный ряд которого достаточно, чтобы понять, насколько разнообразен он на самом деле.

Большинство машин здесь максимально практичные хэтчбеки, но среди моделей прошлых лет есть варианты с кузовом универсал (Skoda Fabia Combi, Seat Ibiza ST). А если хорошо поискать, то можно найти и седаны (Chevrolet Aveo, Skoda Fabia, Volkswagen Polo).

Автоэксперт Евгений Муджири имеет богатый собственный опыт использования небольшой машины:

"Я обычно разбиваю скепсис относительно малых машин собственным примером. С 2011 года я сам являюсь водителем Honda Jazz. В свое время это был самый дорогой автомобиль в своем классе, но он полностью оправдал каждую гривну.

Уже тогда, в 2011-м, мой субкомпакт имел оснащение, которому могли позавидовать машины двумя классами выше: круиз-контроль, датчики дождя и света и даже панорамная крыша. То есть, современный B-класс не стоит называть компромиссом или считать его владельцев бедными. Напротив, покупатель такого авто получает максимум технологий в небольшом размере.

Удивительно, но факт: не по карману?

Официально в Украине продаются пять моделей А- и В-класса в классическом формате хэтчбека:

Suzuki Swift;

Škoda Fabia;

Fiat Panda;

Hyundai i10

Kia Picanto.

И при том в данном сегменте работают все весомые игроки мирового автопрома, но из-за низкого спроса производители не спешат поставлять их в нашу страну.

На фоне, мягко говоря, скромной покупательной способности украинского потребителя, принципиальное игнорирование им доступных и практичных моделей кажется странным.

Тем более, что в Украине многочасовые пробки на улицах и забитые машинами парковки стали типичными не только для мегаполисов, но и для областных центров.

И ровные, хорошо ухоженные пути, дружественные классическим субкомпактным хэтчбекам с их клиренсом и небольшими колесами, также стали привычными во всех регионах.

Автоэксперт Евгений Муджири дает предметную оценку конкретным автомобилям:

"Если взглянуть на актуальные модели (такие как Škoda Fabia, Peugeot 208, Suzuki Swift или Renault Clio) глазами прагматика, очевидно, что они имеют три колоссальных преимущества: экономичность, маневренность и высокий уровень безопасности.

Давайте по порядку.

1. Экономика владения и эффективность топлива

Малый вес – главный союзник кошелька. Субкомпактный хэтчбек весит на 300–400 кг меньше среднестатистического кроссовера. Машине нужен менее объемный двигатель, она тратит гораздо меньше горючего в пробках, меньше изнашивает тормоза и подвеску.

Во времена, когда стоимость содержания авто постоянно растет, B-класс – это абсолютный лидер по показателю TCO (Total Cost of Ownership – общая стоимость владения).

2. Рациональное пространство и маневренность

Современный B-класс по своим габаритам и колесной базе почти сравнялся с машинами C-класса десятилетней давности. Здесь есть абсолютно полноценные места для взрослых пассажиров и вместительный багажник для ежедневных нужд.

При этом в условиях хронического дефицита паркомест в наших городах маневренность четырехметрового хэтчбека позволяет найти место там, куда владельцу большого внедорожника заезд просто заблокирован.

3. Бескомпромиссная безопасность

Официальные модели, представленные на нашем рынке, имеют максимальные 5 звезд безопасности Euro NCAP и оснащены современными системами экстренного торможения или удержания в полосе. Это полноценные, безопасные гаджеты на колесах.

Особое мнение: драйверский эффект

А еще один нюанс, важный для энергичных водителей с активным характером: именно для маленьких хэтчбеков характерна азартная динамика и отточенная управляемость. Целый ряд характеристик превращают некоторые из этих моделей в такие себе мини-болиды:

Низкий центр тяжести;

Расставленные по углам кузова колеса;

Легкий кузов.

С точки зрения харизмы, актуальный для украинского рынка новых машин В-класс можно разделить следующим образом:

Suzuki Swift - наиболее эмоциональное авто с отточенной управляемостью и азартным драйвом;

Škoda Fabia - фамильное воплощение практичности и рациональности;

Fiat Panda – стильная городская машинка с выразительным дизайном;

Kia Picanto – миниатюрный автомобильчик для городских нужд;

Hyundai i10 – самая маленькая машинка на рынке, удобная в ограниченном пространстве.

Фото: одно из преимуществ небольших авто – меньше проблем с поиском паркоместа и более легкий процесс парковки (kia.com)

Кроссоверы: удар по "малышам"

И при таком ограниченном сбыте субкомпактных машин наблюдаем злую иронию судьбы. Даже скромное количество владельцев (не более 20 - 25 % покупок новых и б/у), выбирающих в Украине В-класс, в значительной степени портит себе жизнь, отказываясь от нескольких преимуществ небольших хэтчбеков.

По статистике прошлого года в украинском B-сегменте большинство новых машин были приобретены в варианте B-SUV - то есть маленькие кроссоверы на базе маленьких хэтчбеков (65 - 75%). Это значит, что владелец во время эксплуатации будет платить больше денег за:

топливо;

парковку;

шины;

мойку.

В заключение

У украинских автомобилистов не принято выбирать машину чисто с рациональной позиции. Огромную роль играют эмоции, понятие статусности и традиции. Потому неудивительно, что соотечественники покупают мало небольших хэтчбеков. Между тем, в этих маленьких машинах смысла больше, чем во многих прочих.

На самом деле любой из маленьких хэтчбеков будет машиной без универсальности "на всякий случай", без воображаемой "высокой" проходимости, ненужного большого клиренса, бездонного багажника и возможно без определенной статусности - но со всем тем, что нужно на каждый день.

Автоэксперт Евгений Муджири, автожурналист и эксперт автомобильной тематики, подчеркивает в завершение:

"Покупка большого кроссовера для сугубо городской эксплуатации "на всякий случай" - это обычно плата за нереализованные амбиции. Переход на рациональный B-класс - не шаг назад, это признак европейской зрелости автомобильной культуры, к которой украинский рынок, несмотря на весь свой первоначальный скепсис, все равно неизбежно придет".