ua en ru
Сб, 06 июня Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Авто »

Модно, но бесполезно: ТОП-5 странных опций в авто, за которые не стоит доплачивать

09:08 06.06.2026 Сб
9 мин
В нынешних авто немало лишних опций - от которых можно смело отказываться?
aimg Игорь Широкун
Модно, но бесполезно: ТОП-5 странных опций в авто, за которые не стоит доплачивать Фото: автомобилистам часто предлагают опции эффектные, но мало полезные (magnific.com)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Когда дизайнеры исчерпали свой ресурс "заманух", за дело взялись инженеры: вместе с маркетологами они начали придумывать технические изюминки, которые провоцируют на покупку, да еще и поднимают цену. За какие "фишки" в авто не стоит доплачивать?

О том, какие опции в нынешних авто на самом деле не нужны водителям и от каких в принципе нельзя отказаться, читайте в материале РБК-Украина.

Читайте также: Эффективные опции на старых авто: почему о них забыли производители.
Главное
  • Большинство моделей на рынке давят на эмоции потенциальных покупателей - и нынешний потребитель готов к этому
  • В плане конструкций авто мало отличаются друг от друга - экологические и законодательные требования ограничивают творческую свободу инженеров
  • Мировое сообщество маркетологов и конструкторов создало образ "крутого" авто современности - и производители дружно придерживаются этого шаблона

    Модно, но бесполезно: ТОП-5 странных опций в авто, за которые не стоит доплачиватьФото: диски 19 дюймов, низкопрофильные шины и дисковые тормоза на задней оси семейного компактвэна: для чего? (magnific.com)

    Техника как изюминка

    С тех пор как автомобиль в результате своей эволюции стал обычным товаром повседневного пользования, производители потеряли возможность рекламировать свои модели как исключительно надежные и безотказные - все машины стали такими.

    Но технические изюминки остались средством соблазнить покупателя - причем иногда это едва ли не их единственное отличие.

    1. Большие колеса

    Еще десять-пятнадцать лет назад 17-дюймовые диски считались признаком исключительно спортивного авто. Сегодня даже семейные кроссоверы часто получают 20-21 дюйм уже в средних комплектациях. Соответственно, и само колесо получается большим - и по диаметру, и по ширине, и по весу.

    Большие колеса даже специально не рекламируются, как-то само собой разумеется, что они - обязательная вещь для любого современного авто. Мол, это нужно для удержания на дороге, эффективного старта и торможения.

    Вид эффектный? Безусловно. Практически практический? Не очень. Большие колеса стали классическим примером того, как дизайн победил здравый смысл. Вместе со спортивным видом машины владелец получает:

    • Более дорогие шины (потому что большие);
    • Более высокий расход топлива (тяжелые колеса трудно раскручивать при каждом старте);
    • Ограниченный объем салона и багажника (большие колеса требуют больших колесных арок).

    При том независимые исследования и тестирования - в том числе и производителей шин - подтверждают, что для большинства моделей авто достаточно иметь колеса с диаметром дисков 10 - 13 дюймов. Но инженерам здесь приходится прислушиваться к мнению дизайнеров, которые говорят: большие колеса - это красиво и современно.

    Олег Василевский, директор акции "Авто года" и главный редактор UDRIVE Media, так оценивает моду на большие колеса:

    "Большие колеса - чистейший пример как заработать на "wow-эффекте". Диски R20+ на массовом кроссовере - это в первую очередь картинка в Instagram и возможность дилера продать опцию с маржой 300%. Инженерного смысла почти ноль: больше неподрессоренные массы, хуже плавность хода, больше уязвимость, дороже замена. Маркетинг в чистом виде".

    2. Низкопрофильные шины

    Еще одна сторона колесной моды - шины с низким профилем (малая высота боковины шины при виде сбоку).

    Когда-то низкий профиль был атрибутом спортивных машин, так как низкая боковина меньше деформируется при боковых нагрузках. То есть когда машина поворачивает на скорости, шина не подламывается и водитель получает более точное управление.

    Насколько это важно для семейного авто, вопрос до конца не понятен, ведь большинство авто с такими шинами никогда не увидят ни трека, ни действительно спортивной езды. Но кроме лучшей управляемости в скоростных поворотах водитель получает:

    • худший комфорт на плохой дороге;
    • больший риск повредить диск или резину в яме;
    • существенно более дорогие шины;
    • более дорогой шиномонтаж.

    Особенно неоднозначно такие шины воспринимаются в странах с неидеальными дорогами, где низкопрофильная резина и большие диски превращают каждую яму в финансовую лотерею. Между тем такие колеса в наше время - едва ли не на половине моделей.

    При этом автоэксперт Олег Василевский считает, что в таких шинах смысл есть чаще, чем может показаться:

    "Говоря о низкопрофильных шинах, я бы поспорил относительно их целесообразности. Да, на обычном семейном седане 35-й профиль - это издевательство над подвеской и вашим позвоночником. Но на спортивном авто низкий профиль имеет чисто инженерное оправдание: меньший крен боковины, более точный отклик на рулевое, лучшая управляемость на пределе сцепления. Вопрос только в том, зачем это вам на городских улицах?"

    Читайте также: Топ-5 опций, которые могут сделать машину хуже

    3. Задние дисковые тормоза

    Дисковые тормоза еще полвека назад стали обязательными на передней оси автомобиля, но насчет задних не все так просто. Но в автомобильном сообществе царит мнение, будто барабанные механизмы - это что-то архаичное, опасное, и на нормальной машине их быть не может.

    На самом деле для большинства обычных автомобилей задние барабанные тормоза вполне достаточны. Ведь при замедлении основная нагрузка приходится именно на переднюю ось, а задние механизмы нагружены значительно меньше.

    Тем не менее большинство покупателей охотно купят машину с дисками "по кругу" - ведь такое решение ассоциируется с "премиумом" и говорит о "спортивности". В реальной жизни разницу в эффективности большинство водителей почти не заметит. А минусы есть:

    • Более высокая цена
    • Более дорогое обслуживание;
    • Меньший ресурс колодок; меньший ресурс колодок;
    • Чувствительность к грязи и коррозии.

    Словом, сам факт наличия задних дисков еще не делает автомобиль лучше или безопаснее, но такое решение стало повсеместным.

    По мнению автоэксперта Олега Василевского, задние дисковые тормоза - самый интересный пункт, когда речь идет о сомнительных опциях. С рациональной точки зрения барабаны сзади на бюджетном авто реально работают не хуже, потому что задняя ось значительно меньше добавляет к тормозной эффективности.

    Но производитель продает диски как "премиум", накручивая цену комплектации. Тут есть и экономическое оправдание (проще унифицировать производство), и маркетинговое: покупатель видит "диски по кругу" и чувствует, что не доплатил за компромисс.

    4. Панорамная крыша

    Панорамная крыша тоже стала символом премиальности. На профессиональных фото все идеально: солнце, горы, счастливые пассажиры и ощущение почти кабриолета. Но в реальной жизни пользы от панорамы значительно меньше, чем кажется.

    Да, с одной стороны это особая атмосфера в салоне из-за большего количества света и приятное ощущение пространства. Но набор минусов тоже весомый:

    • Более высокая цена;
    • Больший вес и более высокий центр масс;
    • Худшая жесткость кузова;
    • Уязвимость к случайным повреждениям и более дорогой ремонт;
    • Более сильный нагрев салона летом (больший расход топлива на работу кондиционера).

    Модно, но бесполезно: ТОП-5 странных опций в авто, за которые не стоит доплачиватьФото: список оборудования, полезного и не очень, в современных моделях занимает несколько страниц (freepik.com)

    Автоэксперт Олег Василевский в отношении стеклянной крыши имеет показательный опыт:

    "Панорамная крыша - моя личная боль. Ездил на сотне машин с "панорамой", и каждый раз одно и то же: летом парник, зимой холодно, шумоизоляция страдает, а через 5-7 лет ждите потенциальных проблем с уплотнителями. Это 100% wow-эффект и ничего больше.

    Единственное инженерное решение, где панорама оправдана - это электромобили типа Tesla, где она несколько компенсирует потерю высоты салона до потолка из-за толстых батарей в полу".

    5. "Нарисованные" контрольные приборы

    Кажется, еще вчера цифровая панель приборов была редкостью даже для дорогих моделей. А теперь и бюджетные авто получают огромные дисплеи, на которых электроника рисует шкалы и стрелки - вместо реальных, физических.

    Да, это красиво и современно, но подумайте: почему конструкторы отменяют реальные стрелки и шкалы, чтобы нарисовать такие же на экране?

    Если отставить в сторону рассказы о трендах и красоте, остается двойка причин. Во-первых, монитор с имитированными циферблатами в производстве дешевле набора физических приборов со шкалами и стрелками. Каждому из которых нужна также ось с подшипниками, привод, световоды подсветки и тому подобное.

    А второй реальный плюс касается таки водителя - это когда машина позволяет вместо приборов вывести на удобный экран перед рулем еще что-то не менее полезное, например, карту навигатора.

    Минусы, которые получает водитель/владелец, тоже на месте:

    • Электроника все еще не так надежна, как физические приборы - у многих существующих моделей система иногда "подвисает", или перезагружается, или экран без объяснений напрочь чернеет;
    • В случае поломки экран не подлежит ремонту, причем придется заменять сразу всю матрицу.

    Печальная ирония в том, что во многих случаях потребитель уже не может выбрать комплектацию между физическими и рисованными приборами - LED-панели уверенно наступают. К счастью, по состоянию на сегодня выбор ещё есть, по крайней мере, в сегменте недорогих моделей.

    Отметим, что в похожей ситуации - с отказом от механических кнопок (управление климатом и другими настройками) в пользу сенсорных, нарисованных на экранах, автопроизводители дали заднюю. Потребитель встретил такую новацию негативно и на новейших авто конструкторы вынужденно вернулись к физическим кнопкам и поворотным энкодерам.

    Между тем Олег Василевский, автожурналист с большим опытом тест-драйвов, видит в нарисованных приборах не только сомнительные качества:

    "Цифровые приборы часто недооценивают даже опытные автомобилисты. Да, еще 10 лет назад это была действительно "фишка ради фишки". Но сейчас цифровая панель имеет реальное инженерное и пользовательское оправдание: гибкость отображения информации, интеграция с навигацией, адаптация под вкусы водителя, меньше физических узлов, которые могут сломаться.

    Другое дело, что некоторые производители делают интерфейс настолько сложным, что он отвлекает и плохо считывается, но это уже вопрос реализации, а не концепции. Тем не менее, я бы лично доплатил, чтобы мне вернули трёхмерные аналоговые приборы в "колодцах" - с настоящими стрелками и дорогой текстурой шкал..."

    В завершение

    "Большинство подобных опций - это коктейль из трех составляющих в разных пропорциях: инженерия, экономика производителя и чистый маркетинг. Задача покупателя - разобраться, какая составляющая преобладает именно в вашем случае использования. Платить за эффектность - это право каждого. Только делает это сознательно, а не потому что менеджер в салоне красиво рассказал о "премиальном ощущении", - подчеркнул автоэксперт Олег Василевский.

    Действительно, созданные по одним нормативам и на одинаковых модульных платформах модели, даже разных производителей, все чаще ведут себя на дороге похожим образом. И чтобы как-то выделить именно свою, конструкторы прибегают к "изюминкам" типа упомянутых выше.

    Об этом можно было бы спорить, но массовый потребитель согласился на такие правила и охотно выбирает машины не только умом.

    Также в наших публикациях мы разбирались, сколько литров стоит комфорт в авто и какие функции добавляют больше всего расхода топлива.

    Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
    Или читайте нас там, где вам удобно!
    Больше по теме:
    Автомобильный рынок Советы водителям Шины
    Новости
    Дроны летели с шести направлений, есть прилеты: как ПВО отразила ночной удар РФ
    Дроны летели с шести направлений, есть прилеты: как ПВО отразила ночной удар РФ
    Аналитика
    Китайский акцент. Из чего делают украинские дроны и каких деталей не хватает оборонке
    Константин Широкункорреспондент РБК-Украина Китайский акцент. Из чего делают украинские дроны и каких деталей не хватает оборонке