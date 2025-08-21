ua en ru
Правда о кондиционере и климат-контроле: что на самом деле лучше?

Четверг 21 августа 2025 18:00
UA EN RU
Правда о кондиционере и климат-контроле: что на самом деле лучше? Фото: климат-контроль и обычный кондиционер одинаково эффективно охлаждают салон - конечно, если исправны (freepik.com)
Автор: Игорь Широкун

Найти более-менее современный автомобиль без охладителя воздуха сегодня невозможно, но покупателя или действующего владельца ждут другие варианты. Просто кондиционер, климат-контроль или первое или второе, но - неработающее. Поговорим о каждом случае

Об отличиях между кондиционером и климат-контролем в смысле ипользования и ремонта читайте в материале РБК-Украина.

Кондиционер или климат: технические отличия

Сравнивать эти два варианта могут, конечно, только те счастливчики, чьи автомобили оснащены хотя бы одним из этих технических решений. И хотя обе системы созданы для охлаждения воздуха в салоне, каждая имеет свои особенности, плюсы и минусы - иногда довольно неожиданные.

Кондиционер

Это довольно громоздкая система, которая охлаждает воздух в салоне автомобиля. Он позволяет вручную регулировать интенсивность охлаждения, изменяя температуру и силу потока холодного воздуха.

Важно знать: вопреки распространенному мнению, возможность регулировки не является исключительным преимуществом климат-контроля. Кондиционер тоже это умеет, и для этого у него есть определенные конструктивные элементы.

Климат-контроль

Здесь имеем более сложную и разветвленную систему, которая не только охлаждает, но и нагревает воздух. Главное ее преимущество - способность автоматически поддерживать заданную температуру в салоне.

Водитель задает желаемую температуру, а электроника самостоятельно управляет процессом: активирует компрессор кондиционера или обогреватель, меняет положение заслонок, регулирует направление и силу воздушных потоков.

Фактически, климат-контроль включает в себя кондиционер, но дополнен (и совмещен) системой обогрева и "умным" управлением.

Работой "климата" управляет электронный блок - так называемый модуль комфорта. Он получает данные с многочисленных датчиков: температуры воздуха и антифриза, влажности в салоне (иногда), а также использует электроприводы для регулировки заслонок и производительности компрессора.

Между прочим, на многих моделях это узел, довольно хлопотный для второго-третьего владельца. Поломка модуля комфорта как правило парализует работу всей климатической установки - бывает невозможно даже проветрить салон.

Правда о кондиционере и климат-контроле: что на самом деле лучше?Фото: климат-контроль удобнее в использовании, но на немолодых машинах он будет более проблемным (freepik.com)

Преимущества климат-контроля

Автоматическая регулировка микроклимата. Система самостоятельно адаптируется к изменениям внешних условий - например, когда авто выезжает из тени на солнце или меняет направление движения.

Многозонный контроль. В некоторых моделях можно установить разную температуру для разных зон салона - например, для водителя и пассажира.

Удобство в использовании. Водитель не отвлекается от управления машиной на ручную настройку температуры или направления потоков - все происходит автоматически. Это особенно актуально на тех новейших моделях, в которых климатом в салоне приходится управлять не через физические кнопки на торпедо, а углубляясь в меню на сенсорном экране.

Недостатки климат-контроля

Не всегда точное поддержание температуры. В некоторых автомобилях система не справляется с асимметричным нагревом салона, например, когда солнце светит с одной стороны и нагревает ту часть интерьера с большим контрастом.

Более высокая цена. Климат-контроль обычно дороже кондиционера - разница в цене может составлять $400-500. Причем обычно климат оплачивается не сам по себе, а в составе пакета опций, который может поднимать цену машины и на несколько тысяч долларов.

Ограниченность ручной настройки. Нет возможности точно выставить распределение потоков. Например, две трети воздуха в лицо, одну треть - в ноги, как это удается сделать в промежуточных положениях регуляторов при ручной настройке.

Сложность конструкции. Больше компонентов - больше шансов на поломку, особенно в старых авто. А ремонт климат-контроля обычно дороже.

Вывод

Климат-контроль - это бесспорно комфортнее, чем обычный кондиционер. Но выбор (если он есть) зависит от многих факторов: модели автомобиля, его технического состояния, личных предпочтений владельца и бюджета.

Перед покупкой авто стоит узнать, как именно работает климат-контроль в конкретной модели - почитайте отзывы владельцев на форумах. А если покупаете подержанную машину, не лишним будет выяснить, насколько сложным и дорогим может быть ремонт этой системы.

И, в конце концов, если вам не сложно вручную выставить один-два регулятора - возможно, "чистый" кондиционер будет для вас более практичным вариантом.

Ранее в нашей публикации мы рассказывали о ТОП-5 необычных опций на старых авто и почему о них забыли производители.

Также в наших публикациях мы недавно рассказывали потребителям о топ-5 "инноваций" в авто, которые провалились из-за ошибки автопроизводителей.

При подготовке статьи были использованы материалы L`Automobile и Autocar.

