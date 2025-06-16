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Топ-5 эффективных опций на старых авто, о которых забыли производители

Понедельник 16 июня 2025 07:47
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Топ-5 эффективных опций на старых авто, о которых забыли производители Фото: в каждый период истории у автопроизводителей было свое представление о роскоши и практичности массовых моделей (pixabay.com)
Автор: Ігор Широкун

В каждую эпоху конструкторы авто предлагали потребителю какую-то изюминку - пусть недорогую, но полезную функцию для большего комфорта или безопасности. И не все из таких забытых опций прошлого были отменены по объективным причинам.

О нескольких забытых функциях, которые могут быть интересными современному автомобилисту, читайте в материале РБК-Украина.

Пепельница с пылесосом

На вполне бюджетном (по американским меркам) седане Chevrolet Bel Air 1955 года пользователям предлагали инновационную пепельницу, которая никогда не переполнялась.

Секрет был в новаторских технологиях: внутри ящика для пепла и окурков находился вакуумный отсос! Бросив в такую пепельницу что-то мелкое и ненужное, автомобилист жал кнопку и окурок отправлялся в отдельный удаленный накопитель.

Тогда идея не прижилась, а сегодня мы думаем: почему бы не сделать в салонах авто несколько таких себе приемников для мелкого мусора? Чтобы они отправляли фантики от конфет, жвачки и салфетки в какой-то единый мусоросборник, который можно будет очищать раз в несколько дней?

Кондиционер "болотного" типа

Элементарное по конструкции устройство использовало принцип охлаждения воздуха при испарении в нем влаги. Болотным его называли за запах сырости, свойственный для первых моделей. Он даже был штатным оборудованием некоторых моделей в 1940 - 1950-е гг.

Топ-5 эффективных опций на старых авто, о которых забыли производители

Фото: кондиционер ценой в десять раз меньше нынешнего - так называемый испарительный охладитель - был и штатным оборудованием (Swamp City Coolers)

Не имея движущихся частей, этот кондиционер пропускал через себя набегающий поток воздуха, который испарял воду из мокрой губки и таким образом охлаждался сам.

Располагалось устройство на боковом стекле, так как впускало охлажденный воздух в салон через щель спущенного стекла. На транспорте не прижилось из-за низкой эффективности, но и теперь встречается в зданиях.

Топ-5 эффективных опций на старых авто, о которых забыли производители

Фото: фигурка на капоте потеряла функциональное предназначение еще в середине ХХ века, но как декор актуальна до сих пор (музей Колеса Истории)

Маскот

Фигурки, украшавшие капоты автомобилей на авто 1920 - 1950-х годов, изначально имели практическое назначение, ведь крепились непосредственно на пробку радиатора. Которая была горячей и в системах открытого типа требовала довольно частого долива воды.

То есть маскоты служили своего рода теплообменником, потому что были холоднее пробки и шофер не обжигал пальцы.

Со временем большинство брендов от маскотов отказалась - отчасти из-за угрозы пешеходам при авариях, отчасти - из-за смены стилистических трендов. А те производители, кто подобный декор на радиаторе оставил, сделали ему специальное "мягкое" крепление.

Вентилятор в салоне

В начале 1960-х в грузовиках не было кондиционеров, поэтому мощный вентилятор в кабине кременчугского вездехода КрАЗ-214 был действенным решением.

Топ-5 эффективных опций на старых авто, о которых забыли производители

Фото: вентилятор салона в качестве заводского оборудования - незаурядные роскоши с точки зрения армейского вездехода 1960-х годов (музей КрАЗ)

Вентилятор был стандартным оборудованием и крепился под потолком кабины в каждом таком КрАЗ 6х6. Следовательно, у этого "карлсона" был даже собственный каталожный номер (214Б-8104010А). На легковых авто подобные устройства в качестве заводского оборудования не встречались.

Но со временем на легковушках появилась возможность направить на водителя струю воздуха из дефлекторов на торпедо.

Палатка над багажником

В далеких 1973 - 1976 гг. американская компания General Motors (GM) для своих хэтчбеков Chevrolet Vega и Holden Torana использовала очень оригинальную идею - hatch-hutch. Это был тент, который одевался прямо на открытую крышку багажника.

Топ-5 эффективных опций на старых авто, о которых забыли производители

Фото: особенная даже для 1970-х опция: скроенная в размер палатка, превращающая семейный хэтчбек в кемпер для отдыха на природе (General Motors)

Получалась такая себе полупалатка - полукемпер. В котором при сложенных задних сиденьях можно комфортно спать, а при неразложенных - устроить прикрытое от солнца и ветра пространство для провождения дневного времени на природе.

В принципе сочетание дополнительного тента-палатки и кузова автомобиля в разных интерпретациях обыгрывается на автомобилях до сих пор. Но именно в таком виде почему-то с тех пор не встречалось.

Вывод

И когда-то давно, и в наши дни все оборудование в автомобилях привязывается конструкторами и к технологическим возможностям автозаводов, и к рыночным соображениям.

Поэтому не стоит думать, что нынешние создатели автомобилей забыли о каких-то достижениях своих предшественников: просто во многих из них они не видят технического и финансового смысла.

Но не будем обижаться - сегодня мы, потребители, имеем достаточный выбор опций и в стандартных исполнениях, и в категории "за доплату".

Недавно в наших публикациях мы упоминали, что можно улучшить в салоне авто, не нанеся ему вреда.

Также в наших публикациях недавно шла речь о том, каким образом самостоятельно провести диагностику двигателя своего авто.

Недавно мы делились информацией о том, когда следует регистрировать ГБО на автомобиле.

При подготовке статьи были использованы материалы Autobild, L`Automobile, КрАЗ и Колеса Истории.

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