ua en ru
Пт, 04 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Производители ошиблись: топ-5 "инноваций" в авто, которые провалились

Пятница 04 июля 2025 08:00
UA EN RU
Производители ошиблись: топ-5 "инноваций" в авто, которые провалились Фото: на протяжении истории автомобиля ведущие производители решались на смелые эксперименты - не всегда удачные (unsplash.com)
Автор: Игорь Широкун

Чего только не придумывают автопроизводители, чтобы искусить водителей своими новинками. В большинстве своем их изобретательность была оценена автомобилистами. Но есть поучительные случаи, когда потребитель получал какие-то ненужные вещи - или упорно отказывался от нужных.

О пяти характерных неудачных "изобретениях" в истории мирового автопрома читайте в материале РБК-Украина.

Производители ошиблись: топ-5 &quot;инноваций&quot; в авто, которые провалилисьФото: странная мода крепить запаску на бампере или в крышке багажника жила недолго, но теперь продаются ретро-комплекты в таком стиле (wikimedia.org)

Continental tire: запаска на бампере

Странная идея посетила американских дизайнеров в середине 1950-х, когда багажники были уже достаточно велики для размещения внутри целой коллекции запасок. Больше всего такой декор - а это было именно дизайнерское решение - использовался на моделях Lincoln Continental.

Поэтому размещение пятого колеса на заднем бампере или в крышке багажника (или его имитация) получило название Continental tire. Грешил такой бессмыслицей и Ford со своей как бы спортивной моделью Tunderbird.

Идея подавалась под лозунгом практичности, мол, это хороший способ увеличить объем багажника. На деле колесо мешало укладывать в тот багажник поклажу.

Следовательно, на народных "Фордах" эта красота продержалась только два года, а на "Линкольнах" оставалась дольше лишь потому, что это были роскошные машины, в которых сам владелец своих чемоданов мог не касаться совсем.

Производители ошиблись: топ-5 &quot;инноваций&quot; в авто, которые провалилисьФото: кондиционер не мог прижиться на серийных авто почти двадцать лет - потребители отказывались от такой опции (wikimedia.org)

Кондиционер

Да, именно тот кондиционер, без которого теперь немыслимы даже малыши А-класса, когда-то оказался невостребованной опцией.

Американские компании Packard, General Motors и Chrysler около пятнадцати лет подряд (с 1939 модельного года) упорно предлагали покупателям кондиционер.

Но из-за высокой цены и неудобства пользования кондиционеры заказывали буквально единицы клиентов. Для понимания: доплата за эту опцию составляла четверть стоимости полноценного американского автомобиля.

Дело сдвинулось только в начале 1960-х, когда "кондишены" стали дешевле и получили систему управления, общую с системой отопления.

Производители ошиблись: топ-5 &quot;инноваций&quot; в авто, которые провалилисьФото: три сиденья (вместе с водительским) в одном ряду нам сегодня известны по бусам, а когда-то такое делали на спортивных купе (wikipedia.org)

Трехместный автомобиль

Когда инженеры из компании Matra, работавшей в основном в аэрокосмической отрасли, решили создать спортивное купе с центральным расположением двигателя на базе семейной Simca 1100, они побоялись делать машину настолько непрактичной, как того требовали законы жанра.

Следовательно, их авто было с тремя посадочными местами. Трехместное спорткупе благодаря ширине кузова в 1734 мм получилось вполне удобным, хотя сесть на центральное сиденье было не слишком просто.

Такая конфигурация салона использовалась не только в модели Matra Bagheera (1973-1980), но и в ее преемнице - Murena (1980-1983). В Murena кузов немного расширили, а центральное сиденье сделали складным - оно могло превращаться в подлокотник.

Тем не менее, идея не прижилась. Возможно, потому, что у большинства покупателей легкомысленных моделей с кузовом купе всегда была в гараже и более вместительная машина.

Производители ошиблись: топ-5 &quot;инноваций&quot; в авто, которые провалилисьФото: выбирать режим работы "автомата" кнопкой было не очень удобно, и от новации быстро отказались (wikipedia.org)

Кнопочный селектор АКП

В 1950-х годах, когда автоматические коробки передач стали общедоступными, американские автопроизводители активно экспериментировали с формой и расположением селектора "автомата".

Одним из самых оригинальных решений стала система Edsel Teletouch - кнопочный переключатель, когда за каждый режим отвечала отдельная кнопка. Вдобавок их встроили в центр руля. А чтобы избежать ложных нажатий, панель с кнопками была зафиксирована и не вращалась вместе с "баранкой".

Также пришлось добавить в систему гидравлическую блокировку, чтобы водитель случайно не активировал несколько режимов, нажав на несколько кнопок.

Кнопочная инновация, да еще на руле, оказалась ненадежной и не очень удобной. Так что ее использование ограничилось лишь второй половиной 1950-х годов - в частности, на такой экзотике как Edsel Corsair 1958 года.

Производители ошиблись: топ-5 &quot;инноваций&quot; в авто, которые провалилисьФото: кажется, это был единственный случай в истории мирового автопрома - машина с кузовом из натянутой ткани (wikipedia.org)

Кузов из дерматина: Velorex Oscar

В середине прошлого века в Чехословакии создали некий социальный транспорт - автомобильчик для сельских врачей, почтальонов и людей с особыми потребностями. И для экономии (поскольку даренной коню, как известно, в зубы не заглядывают) решились сделать ему кузов из дермантина.

Этот транспорт был максимально простым и дешевым - идеальным для тех, кому нужно было лишь защититься от непогоды. Velorex Oscar имел трехколесное шасси с трубчатой рамой, мотоциклетные колеса и двигатель объемом от 172 до 350 см³.

Каркас кузова был обтянут дермантином, дешевым материалом, похожим на искусственную кожу. Такое покрытие не держало тепло, не изолировало от шумов и со временем протиралось в месте контакта с трубами каркаса.

Но потребителям было достаточно и того, что они были защищены от ветра и дождя. И несмотря на свою простоту, Oscar пользовался спросом, и с 1950 по 1971 год производство неоднократно расширяли.

Следующая модель "Велорекса" была уже с твердым покрытием кузова, но подобной популярности не приобрела.

Производители ошиблись: топ-5 &quot;инноваций&quot; в авто, которые провалилисьФото: этот очень интересный автомобиль сочетал в себе черты нескольких типов кузова, но рынок его не оценил (suzuki.com)

Смелый кузов: купе-внедорожник

Не то что интересная опция, а целый инновационный тип кузова. В поисках новых форм японская компания Suzuki создала настоящий серийный эксперимент - модель X-90. Это был гибрид между двухдверным внедорожником и купе.

Внешне Suzuki X-90 выглядел стильной игрушкой, но технически это был настоящий рамный внедорожник с приводом 4х4. Однако двухместный салон и ограниченный багажник не соответствовали ожиданиям от внедорожника.

Модель продержалась на рынке лишь с 1995 по 1997 год, а еще два года компания распродавала остатки со стоков.

Вывод

Рынок - и автомобильный в том числе - несмотря на все усилия ученых-маркетологов остается непредсказуемым явлением. Как видите, в некоторых случаях даже бессмысленные решения находят отклик в сердцах потребителей.

И наоборот - определенные вполне полезные устройства пробивают себе путь на протяжении долгих лет. В любом случае стоит снять шляпу перед смельчаками-автопроизводителями, которые продвигали новые идеи, часто рискуя убытками, а то и банкротством.

Ранее в нашей публикации мы рассказывали автомобилистам, по каким признакам выбирать надежный подержанный автомобиль.

Также в наших публикациях недавно мы предостерегали потребителей от пяти грубых ошибок, которые совершают автомобилисты при выборе типа кузова.

А о трех самых эффективных приемах обмана клиентов на СТО мы рассказывали в нашем отдельном материале.

При подготовке статьи были использованы материалы L`Automobile, Autobild и Motor.

Читайте РБК-Украина в Google News
Автомобильный рынок
Новости
Взрыв в Луганске: россияне сообщают о гибели бывшего "мэра"
Взрыв в Луганске: россияне сообщают о гибели бывшего "мэра"
Аналитика
Путин теряет Кавказ. Как Армения и Азербайджан выходят из орбиты Москвы
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Путин теряет Кавказ. Как Армения и Азербайджан выходят из орбиты Москвы