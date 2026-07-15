Постоянно ездите по левой полосе? У ПДД есть нюанс, о котором забывают водители

Многие водители привыкли двигаться по левой полосе, не задумываясь, позволяют ли это правила. На самом деле, ПДД устанавливают четкие требования для таких случаев.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Правила дорожного движения.
Согласно пункту 11.2 ПДД, на дорогах с двумя и более полосами в одном направлении водители должны двигаться как можно ближе к правому краю проезжей части. Левую полосу используют не для постоянной езды, а в редких случаях.
К примеру, выехать на нее можно, чтобы опередить другой автомобиль, объехать препятствие или подготовиться к повороту налево или развороту.
Кроме того, пункт 11.5 ПДД позволяет выезжать на крайнюю левую полосу, если правые полосы заняты.
Также она может пользоваться для остановки или стоянки с левой стороны на дорогах с односторонним движением в населенных пунктах, если это не противоречит другим требованиям правил.
Сама по себе езда левой полосой не запрещена. Однако если водитель без надобности продолжает двигаться по левой полосе, хотя права свободна и никаких оснований для этого нет, это может считаться нарушением Правил дорожного движения.
Отдельного штрафа именно за движение левой полосой законодательство не предусматривает. В то же время, если полицейский установит, что водитель нарушил требования пунктов 11.2 или 11.5 ПДД относительно расположения транспортного средства на проезжей части, такие действия могут квалифицироваться по части 2 статьи 122 КоАП.
Ранее РБК-Украина рассказывала, что желтый сигнал светофора не всегда означает обязательную остановку. Если водитель не может безопасно остановиться перед стоп-линией без экстренного торможения, правила дорожного движения позволяют продолжить движение.
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