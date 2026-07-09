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Авто »

Желтый свет не всегда означает "стоп": когда ПДД позволяют продолжить движение

09:12 09.07.2026 Чт
2 мин
Не каждый водитель знает, что желтый сигнал имеет важное исключение
aimg Мария Науменко
Желтый свет не всегда означает "стоп": когда ПДД позволяют продолжить движение Фото: светофор на перекрестке (Getty Images)
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Один и тот же желтый сигнал для водителя может означать и обязательную остановку, и законное продолжение движения. Решает только одна деталь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Правила дорожного движения.

Согласно пункту 8.7.3 ПДД, желтый сигнал запрещает движение и предупреждает о предстоящем изменении сигналов. Исключение составляют случаи, предусмотренные пунктом 8.11 правил.

Так, водитель может не останавливаться на желтом сигнале, если в момент его включения он не способен остановить автомобиль перед стоп-линией, дорожным знаком 5.62 или светофором без применения экстренного торможения.

Это правило прежде всего касается ситуаций, когда автомобиль уже близок к перекрестку, а резкое нажатие на тормоза может создать опасность для самого водителя, пассажиров или других участников движения.

В то же время, желтый сигнал не дает права набирать скорость, чтобы успеть проехать перекресток. Если у водителя была возможность безопасно остановиться, он должен это сделать.

Следовательно, решение о движении на желтый сигнал зависит не от желания проскочить, а от дорожной ситуации и возможности остановиться без экстренного торможения.

Ранее РБК-Украина объясняла, дает ли включенная "аварийка" право останавливаться в запрещенных местах.

По ПДД, аварийная сигнализация только предупреждает других участников движения об опасности или вынужденной остановке, но не отменяет запрета на остановку у переходов, перекрестков, остановок общественного транспорта и других определенных правил местах.

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