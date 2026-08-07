Як не помилитись при виборі пікапа в Україні: ТОП-5 варіантів

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Рамные пикапы – в чем специфика жанра

– в чем специфика жанра Прочность, 4х4, комфорт и немного брутальности - во что превратили пикапы в наше время

- во что превратили пикапы в наше время Предложение сегмента в Украине расширяется - в чем главные отличия конкурентов

- в чем главные отличия конкурентов Станет ли пикап семейным авто в Украине

Из работяг в стиляги

Еще двадцать лет тому назад пикап был автомобилем узкой специализации. Во всем мире его покупали фермеры, строители, лесники или те, кому действительно каждый день нужно было перевозить полтонны - тонну груза.

Комфорт рамного пикапа был второстепенным - настроенная на перевозку грузов подвеска подбрасывала машину на неровностях, салон мало чем отличался от легкого грузовика, а главными достоинствами считались простота конструкции и способность проехать туда, где дороги заканчиваются.

Отметим, что Украина сказанное не касается, потому что у нас тогда подобных авто было мало.

Сегодня - в мире и в Украине в частности - ситуация другая. Рамный пикап остается одним из самых прочных типов легкового автомобиля, сохраняет проходимость и открытую грузовую платформу, но приближается к полноценному SUV.

Конструкторы научились укрощать жесткую ходовую на раме, улучшили шумо- и виброизоляцию, сделали рулевое управление более точным, а электроника может управлять полным приводом не хуже опытного водителя.

В результате появились автомобили, одинаково уверенно чувствующие себя и на автомагистрали, и на полевой дороге, и в лесу, и на строительной площадке. (И на поле боя, кстати, тоже - хотя это тема отдельного разговора).

Автожурналисты РБК-Украина отобрали пятерку официально представленных в стране моделей, максимально разных между собой.

Mitsubishi L200 - классика жанра и образец живучести

Фото: Mitsubishi L200 (rbc.ua)

Модель, которая для большинства украинских граждан является воплощением образа пикапа . Наверное, в Украине это наиболее распространенная за все годы модель данного сегмента. В свое время именно Mitsubishi L200 сформировал у нас культуру использования рамных пикапов.

Но современный L200 – это уже не утилитарная рабочая лошадка, которая некомфортно и громко подпрыгивала на каждой рытвине. Шестое поколение "эльки" на голову комфортнее предшественников, и дело не в богатом оборудовании салона.

Конструкторам этого поколения модели удалось добавить благородства в поведении - теперь машина идет плавно и уверенно по любой дороге, в том числе и с пустым кузовом (печально известные мешки с песком "для мягкости" теперь не нужны).

Подвеска хорошо изолирует мелкие неровности, а при движении на скорости от водителя не требуется постоянной концентрации. Однако, во время нашего тест-драйва мы заметили, что машина сохранила немного того, за что суровые мужчины уважают рамные пикапы - определенную грубость в поведении на неровной дороге и в реакциях на руле.

Фирменной чертой L200 остается отличная система полного привода Super Select - одна из лучших в классе. В отличие от большинства конкурентов с жестким подключением передка, она позволяет постоянно использовать режим 4х4 даже на асфальте.

Также во внедорожном арсенале модели понижающий ряд, блокировка заднего дифференциала и семь электронных режимов движения. Кстати, живучесть ходовой - одно из преимуществ Mitsubishi L200, даже при жесткой эксплуатации она не требует внимания раньше 150 тысяч км.

Официальный для Украины мотор - 2,4-литровый турбодизель мощностью 204 л.с., в паре с шестиступенчатым автоматом или механической коробкой передач. Его главное преимущество - уверенная тяга с низких оборотов, что полезно на бездорожье.

Да, Mitsubishi L200 - это не самый дешевый пикап, но он предлагает один из лучших балансов между комфортом, проходимостью и надежностью.

Цена - от 1 949 000 грн.

Toyota Hilux - репутация и множество вариантов

Фото: Toyota Hilux (toyota.ua)

Еще один "классик", но уже не украинского, а всемирного уровня. На всех континентах "Тойотовские" пикапы знают еще с 1960-х годов, и даже одна из локальных войн благодаря их участию получила название "война "Тойот".

Фамильные черты модели во всех поколениях - безотказность, выносливость и разнообразие комплектаций. И нынешняя генерация не исключение.

Относительно того, чего у "Хайлендера" раньше не было - это отнюдь не утилитный салон, с богатым убранством и стильным оформлением. В украинской комплектации предусмотрено два дизеля - на 150 и 204 л.с.

Управление сохраняет "грузовые" проявления, особенно на проселках, а тяжелый руль сказывается и в городе. Относительно бездорожья - к большим ходам подвески добавляется классическая механическая "раздатка" и комплект современной электроники, помогающей преодолевать тяжелые грунты.

Режим 4х4 - так называемый временный, только для грязи и снега. На случай сложных условий предусмотрена механическая блокировка заднего дифференциала.

Интересно, что в официальных автосалонах Hilux предлагается с тремя вариантами оформления передка, и задний бампер также имеет разный дизайн для разных версий модели.

Цена от 1 961 000 грн.

Ford Ranger - все как должно быть

Фото: Ford Ranger (ford.ua)

Типичный пикап из Америки - откуда, собственно, и пошли все пикапы. Поэтому принципиального отличия от других конкурентов в нашей подборке здесь нет, разве что Ford будет более тяжелым и массивным.

Под капотом американца 2,0-литровый дизель с двумя вариантами мощности, на 170 или 205 л.с. Трансмиссия либо механическая, либо автоматическая.

Наши тест-пилоты отмечают у Ranger черту, характерную для лучших представителей этого класса: комфортное, почти "кроссоверное" движение по асфальту и суровое, "грузовое" поведение на плохих дорогах с выбоинами и волнами.

Интересный момент: похоже, в лице Ranger вы видите единственную в Украине возможность выбрать не только двухрядную кабину, но и короткую, одинарную – то есть с большим кузовом. Ну вдруг кому-то понадобится пикап для выполнения его первоначальной миссии - грузоперевозок.

Отдельно следует сказать о версии Raptor - это фактически спортивная модификация Ranger`а (210 - 292 л.с.). Машина не зря почти вдвое дороже стандартного варианта "Рейнджера", ведь это тяжелый болид с существенно иным - мы бы сказали, неадекватным для пикапа - поведением.

Цена 2 185 050 грн

Peugeot Landtrek - неплохо для начала

Фото: Peugeot Landtrek (peugeot.ua)

Французский пикап Peugeot Landtrek - типичный автомобиль своего класса. Хотя для справедливости следует сказать, что француз он не стопроцентный: модель создана на базе китайского Changan Hunter, потому что это совместный проект с Shenzhen Baoneng Motor.

Peugeot Landtrek, как говорят маркетологи, менее очевидный выбор. Модель не имеет многолетней репутации Toyota Hilux, не пытается быть "премиальным пикапом" как Ford Ranger и не делает акцент на экстремальной проходимости и выносливости, как Mitsubishi.

Главная идея "Лендтрека" - дать покупателю практичный рамный автомобиль с комфортным салоном и современным оснащением за умеренные деньги. И именно салон удивляет: здесь чувствуется влияние легковых моделей марки, с современной приборной панелью, мультимедиа и в целом "пассажирской" атмосферой.

Эту машину можно выбрать или со скромным мотором мощностью 150 л. и механической коробкой на 6 передач или с более мощным агрегатом на 202 л.с. и автоматом или механикой.

На своем месте полный привод, понижающий ряд трансмиссии и блокировка заднего дифференциала, а еще - металлическая защита двигателя. На дороге Landtrek рассчитан прежде всего на спокойное движение: его стихия - не скорость, а комфортная перевозка людей и груза.

Для Украины Landtrek является скорее нишевым предложением - это именно рабочая лошадка для тех, кому нужна крепкая машина для определенной работы. Не пытаясь победить бывалых конкурентов в их традиционных сильных сторонах, Peugeot Landtrek предлагает более низкий порог входа в класс рамных пикапов.

Цена от 1 338 000 грн.

Kia Tasman - пикап, но не совсем

Фото: Kia Tasman (kia.com)

Внешне - самый интересный экземпляр в нашей подборке, на деле - новая модель и первая серьезная попытка Kia войти в этот консервативный сегмент.

В Украине Tasman официально позиционируется как пикап для тех, кому нужна не только рабочая машина, но и универсальный автомобиль на каждый день. Потому автожурналисты и отмечают его салон как один из самых удобных для пассажиров.

"Тасман" оснащается дизельным двигателем мощностью 207 л.с., полным приводом и механической коробкой передач. Мотор и коробки передач нового авто проверены на других корейских моделях, за надежность можно не волноваться.

Тяговых характеристик силового агрегата Kia Tasman вполне достаточно и на асфальте, и на бездорожье. Тем более что внедорожные возможности расширены другими традиционными средствами - пониженным рядом в раздатке и блокировкой заднего дифференциала.

Цена от 1 860 000 грн.

В заключение

Как можно увидеть, современный пикап стал во многом ближе к легковому автомобилю, но его главная ценность осталась неизменной.

Это универсальный автомобиль для работы и семейных нужд, которого не останавливают какие-либо дорожные трудности. Да, в каждом случае владельцу придется смириться с рядом фамильных недостатков этого класса. Но это плата за постоянную готовность выполнить любую задачу.

И сказанное касается каждой из отобранных нами моделей – разница только в оттенках характеров и доминировании тех или иных характеристик. Хотя именно они часто бывают решающими.